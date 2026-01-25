Vasile Bănescu, reacție dură după uciderea lui Alex Pretti de ICE și o întrebare pentru fanii lui Trump din politica românescă. „Tăcerea asurzitoare în fața crimei e complicitate abjectă”

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române și actual membru al CNA, a lansat un mesaj extrem de dur după uciderea lui Alex Pretti, al doilea american împușcat mortal de agenți ICE, denunțând un derapaj al puterii politice care justifică violența și admiră dictatura.

„Nu poți admira dictatorii decât din postura dictatorului însuși, instalat sau încă nu la putere”, a scris duminică Bănescu, într-un mesaj pe Facebook, subliniind că o minte sănătoasă „psihic și moral” nu poate legitima „barbaria”.

Însă, el a criticat explicit elogierea președintelui rus Vladimir Putin drept „great dictator”, gest pe care îl consideră o poziționare pe „același plan însângerat de crimă” cu liderul de la Kremlin.

Fără să îl nominalizeze, Bănescu sugerează că Trump este admiratorul lui Putin, în ciuda faptului „că te feliciți recurent în fața lumii că ești cel mai mare «făcător de pace» din istoria ei cunoscută”.

Bănescu se referă la o contradicție între discursul public despre pace și realitatea violenței girate politic peste Ocean.

Mesajul său vine după moartea lui Alex Pretti, al doilea american împușcat mortal de ofițerii ICE în orașul Minneapolis. Bănescu descrie intervenția agenților federali drept „uciderea cu binecuvântare prezidențială a unor cetățeni liberi ai Americii”, oameni despre care spune că aveau încredere în democrație și în instituțiile statului.

El afirmă că au fost „executați public”, în plină zi, „și în fața altor oameni pașnici, doar pentru vina de a fi sărit în apărarea cuiva agresat de brute scelerate și înarmate de un guvern care justifică cinic oroarea”.

„Este dincolo de rău, ură sau cruzime. Este suprimarea programatică a poruncii «Să nu ucizi!» și prăbușirea Legii Morale care stă la baza moralei publice într-un stat democratic”, a mai scrie Bănescu, într-o țară în care este invocat Dumnezeu din cele mai înalte cercuri.

Fostul purtător de cuvânt al BOR merge mai departe și califică drept „ticăloșie” acceptarea tacită a crimelor comise de o agenție federală, într-o țară „ajunsă pe mâna unui sociopat bântuit de idei delirante”. În opinia sa, tăcerea după împușcarea cetățeanului american de 37 de ani echivalează cu o formă de complicitate.

„E oare chiar atât de greu să ne imaginăm ce ar face Ticăloșia admiratoare de totalitarism criminal odată instalată la putere oriunde în Europa, deci și în România? ”, se întreabă retoric Bănescu.

Mesajul se încheie cu o întrebare directă la adresa celor din tabăra radicalilor români, care se autointulează „suveraniști”, fani activi ai președintelui american Donald Trump:

„Care este acum mesajul public al populismului «suveranist» cu privire la uciderea unui om total nevinovat și exemplar prin moralitatea sa pusă în slujba altora? Tăcerea asurzitoare în fața crimei e complicitate abjectă cu ea.”