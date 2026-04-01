După amenințarea cu retragerea din NATO, un lider european apropiat de Trump i-a transmis, la telefon, ce fel de alianță se conturează

Președintele finlandez Alexander Stubb i-a transmis președintelui american Donald Trump, într-o convorbire telefonică de miercuri, că se conturează un „NATO mai european” și că Europa „își asumă responsabilitatea”, a anunțat biroul de presă al lui Stubb, într-un comunicat citat de Reuters.

Trump a declarat, mai devreme în cursul zilei, pentru agenția de presă citată, că intenționează să anunțe în discursul adresat națiunii că ia în considerare în mod „absolut” retragerea SUA din Alianța Nord-Atlantică.

„Discuții constructive și schimb de idei privind NATO, Ucraina și Iranul. Problemele există pentru a fi rezolvate, în mod pragmatic”, a scris președintele finlandez, într-o postare pe rețelele de socializare.

Chestiunea unui NATO mai „european” va fi pe ordinea de zi a summitului anual al alianței militare de la Ankara, din 7 și 8 iulie, a precizat biroul de presă al lui Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Trump.

Amenințarea lui Trump

Tot miercuri, într-un interviu acordat publicației britanice Daily Telegraph, Donald Trump a lansat public pentru prima dată ideea că ia în considerare în mod serios să retragă SUA din NATO, pentru că aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

Președintele american a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul britanic.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Întotdeauna am știut că era un tigru de hârtie, iar (președintele rus Vladimir) Putin știe și el asta, apropo”, a spus liderul de la Casa Albă.

SUA vor pleca din Iran „destul de repede”

Statele Unite vor „părăsi Iranul destul de repede” și ar putea reveni pentru „lovituri punctuale” dacă va fi nevoie, a mai spus miercuri președintele american, pentru Reuters, cu doar câteva ore înainte de discursul său către națiune, programat în prime-time.

Cu războiul intrat în a cincea săptămână și aflat sub presiunea de a găsi o soluție de ieșire pe fondul creșterii prețurilor carburanților, președintele american a programat un discurs miercuri seară la ora locală 21:00 (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 a României) pentru a vorbi despre calea de urmat. Discursul său va încheia o zi care a început cu o vizită istorică a lui Trump la Curtea Supremă.

În interviul acordat Reuters prin telefon, Trump a spus că un element al discursului său va fi exprimarea „dezgustului” său față de NATO pentru ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin a alianței față de obiectivele SUA în Iran. El a afirmat că ia „absolut” în considerare să încerce să retragă Statele Unite din NATO, o organizație ratificată de Senatul SUA în 1949.

„Nu ne-au fost prieteni când am avut nevoie de ei”, a spus Trump. „Nu le-am cerut niciodată prea multe… este o stradă cu sens unic”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Întrebat când vor considera Statele Unite încheiat războiul cu Iranul, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune exact… vom ieși destul de repede.”

Președintele american a mai afirmat că acțiunea militară a SUA a asigurat faptul că Iranul nu va avea o armă nucleară. „Nu vor avea o armă nucleară pentru că sunt incapabili de asta acum, iar apoi voi pleca și îi voi lua pe toți cu mine, iar dacă va fi nevoie, ne vom întoarce pentru a efectua lovituri precise”, a menționat Trump.

Iranul vrea armistițiu, susține Trump. Teheranul neagă

Mai devreme miercuri, Trump a scris că președintele Iranului a cerut un armistițiu.

„Președintele noului regim din Iran, mult mai puțin radicalizat și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!”, a scris liderul de la Casa Albă, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social.

„Vom lua în considerare această cerere atunci când Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, liberă și sigură. Până atunci, aruncăm Iranul în neființă sau, cum se spune, îl vom trimite înapoi în epoca de piatră!!! Președintele DJT”, a adăugat Trump, în mesaj.

Dar Iranul a negat această afirmație, potrivit televiziunii de stat, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

„Declarațiile lui Trump privind solicitarea Iranului de a se încheia un armistițiu sunt false și nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baqaei, conform AFP.