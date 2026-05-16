Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Care au fost cele mai bune performanțe ale României la Eurovision

România luptă sâmbătă seară pentru trofeul Eurovision Song Contest 2026, pe scena competiției organizate la Viena, unde Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me” din poziția a 24-a în ordinea de concurs.

Artista în vârstă de 22 de ani, originară din Galați, a atras atenția după semifinală prin prestația cu influențe rock și se află printre concurentele urmărite în finala de sâmbătă seară. Agenția AFP nota după calificare că Alexandra Căpitănescu a urcat în top 5 al favoriților, după ce înaintea semifinalei era cotată pe locul 8.

Țara noastră nu a câștigat niciodată Eurovisionul, însă a avut câteva participări importante, inclusiv două locuri 3 și mai multe prezențe în top 10.

Luminița Anghel și Sistem, primul podium pentru România

Ediția din 2005, organizată la Kiev, a adus unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Eurovision. Luminița Anghel și trupa Sistem au cucerit publicul european cu piesa „Let Me Try”, o combinație între pop și percuție industrială.

România a terminat concursul pe locul 3, primul podium obținut de țara noastră la Eurovision.

Paula Seling și Ovi, locul 3 la Oslo

În 2010, la Oslo, Paula Seling și Ovi au reprezentat România cu piesa „Playing with Fire”. Cei doi au impresionat prin duetul vocal, iar România a obținut din nou locul 3.

După succesul din 2010, Paula Seling și Ovi au revenit la Eurovision în 2014, la Copenhaga, cu piesa „Miracle”. România s-a clasat atunci pe locul 12.

Mihai Trăistariu și succesul „Tornerò”

Mihai Trăistariu a reprezentat România în 2006, la Atena, cu piesa „Tornerò”. Artistul a obținut locul 4. Piesa a devenit hit în mai multe țări europene.

Primele clasări importante ale României

În 2002, la Tallinn, Monica Anghel și Marcel Pavel au impresionat cu balada „Tell Me Why”. România a ocupat locul 9, primul rezultat important al țării în concurs.

„Yodel It!”, una dintre cele mai neobișnuite propuneri ale României

În 2017, Ilinca și Alex Florea au reprezentat România la Eurovisionul organizat din nou la Kyiv, cu piesa „Yodel It!”, iar România a încheiat competiția pe locul 7, una dintre cele mai bune clasări din ultimii ani.