Finala Eurovision 2026: România luptă diseară pentru trofeu. Pe ce loc intră în scenă Alexandra Căpitănescu

Finala Eurovision 2026 aduce o revenire spectaculoasă a României pe scena europeană după doi ani de absență. Alexandra Căpitănescu urcă sâmbătă seară pe scena din Viena, unde va interpreta piesa „Choke Me” de pe poziția a treia în concurs. Evenimentul va fi difuzat în direct pe TVR 1 începând cu ora 22:00.

Artista originară din Galați s-a calificat joi seară în marea finală, după o prestație electrizantă în uralele publicului. Deși considerată „outsiderul” ediției, ea a obținut calificarea dintr-o semifinală puternică, devansând țări precum Elveția, Luxemburg sau Cipru.

Marea finală de sâmbătă, 16 mai, va reuni în total 25 de țări și va fi difuzată live de TVR și pe canalul de YouTube al Eurovision.

Ordinea de intrare în concurs și țările calificate

Marea finală de sâmbătă va reuni cele mai bune piese din cele două semifinale desfășurate la Wiener Stadthalle. Alături de România, care va intra în competiție de pe poziția a treia, pe scenă vor urca și ceilalți finaliști stabiliți în urma votului publicului.

Din prima semifinală, țările care au obținut calificarea sunt:

Grecia

Finlanda

Belgia

Suedia

Republica Moldova

Israel

Serbia

Croația

Lituania

Polonia

În urma celei de-a doua semifinale, concurenții care merg mai departe în marea finală sunt cei din:

Bulgaria

Ucraina

Norvegia

Australia

România

Malta

Cipru

Albania

Danemarca

Cehia

Acestor state li se alătură în finală țara gazdă, Austria, împreună cu principalii susținători financiari ai concursului Eurovision, mai exact Marea Britanie, Franța, Germania și Italia. În debutul galei, desfășurătorul oficial stabilește ca reprezentanta României să urce pe scenă după Bulgaria și Azerbaidjan, fiind urmată în concurs de reprezentanta din Luxemburg.

Regulamentul de vot în marea finală: Cum se stabilește câștigătorul

Clasamentul final și câștigătorul trofeului Eurovision sunt stabilite printr-un sistem combinat. Punctajul total este acordat în proporție de 50% de către juriile naționale de specialitate din fiecare țară și 50% de către public, prin intermediul televotului. Juriul de specialitate își exprimă votul în urma unei repetiții generale desfășurate înaintea spectacolului televizat.

Pentru a obține o clasare cât mai bună în finală, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin mesaje scurte sau online, însă, conform regulamentului oficial al concursului Eurovision, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Cum poate vota publicul din România

Pentru a vota, telespectatorii din țară trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În marea finală, publicul din România poate vota toate melodiile din concurs, cu excepția numărului 03, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: ESC Vote.. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Ce scrie a scris presa străină despre Alexandra Căpitănescu

Prezența reprezentantei României la Viena a atras atenția marilor publicații străine după a doua semifinală. BBC a descris-o pe artistă ca pe o adevărată forță a naturii. Postul britanic a adăugat că piesa a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.

Televiziunea SRF din Elveția a notat că Alexandra Căpitănescu a făcut sala să vibreze pentru prima dată cu piesa Choke Me și costumele sale într-un decor sci-fi-goth-punk. Aceeași sursă a precizat însă că lucrurile nu merg întotdeauna perfect din punct de vedere vocal.

În același timp, publicația spaniolă El Periódico a subliniat că majoritatea pieselor vor trece neobservate, cu excepția celor din Danemarca și România. Jurnaliștii spanioli au remarcat energia debordantă a interpretei și au scris că aceasta a făcut din rock arma sa principală.

Controversele din jurul piesei Choke Me

În perioada premergătoare Eurovision 2026, melodia a stârnit discuții intense în presa străină. Publicația austriacă Der Standard a amintit că piesa a fost criticată de experți în prevenția violenței. Aceștia au afirmat că melodia transmite un mesaj problematic într-o perioadă în care violența împotriva femeilor este în creștere.

Alexandra Căpitănescu a apărat melodia în interviuri acordate pentru AFP și BBC. Artista a subliniat că versurile au un caracter pur metaforic. Ea a explicat că textul se referă la senzația de sufocare sub greutatea așteptărilor societății. Cântăreața a adăugat că inima anatomică folosită în concept sugerează vulnerabilitate și emoții intense, fizice și aproape dureroase.

Alexandra Căpitănescu și trupa sa reprezintă România la concursul Eurovision 2026, desfășurat la Viena. Credit foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după ce, în anul 2023, a câștigat concursul muzical „Vocea României”. Ea avea atunci 19 ani și a făcut parte din echipa artistului Tudor Chirilă. La audițiile pe nevăzute, ea a întors toate cele patru scaune.

La scurt timp după câștigarea show-ului, Alexandra Căpitănescu a lansat single-ul său de debut, „Căpitanu’”.

Piesa a fost primită cu entuziasm, adunând rapid sute de mii de vizualizări pe YouTube. În aprilie 2024, a lansat primul său EP, intitulat tot „Căpitanu’”, care include cinci piese ce i-au consolidat identitatea artistică, conform descrierii artistei de pe Spotify.

Alexandra Căpitănescu a pornit, la finalul anului 2024, într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica. În același an, ea a lansat melodia „Arde”, o reinterpretare a celebrului refren al hitului „Focul”, cântat de Laura Stoica.

Alexandra Căpitănescu a colaborat și cu trupa VAMA, alături de care a lansat melodia „Fluturi în stomac”. În 2025 a lansat și piesele „Stea căzătoare”, „Dilaila” sau „Tare”.