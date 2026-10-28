Alexandrion Group lansează două ediții limitate Carpathian Single Malt Whisky, premiere mondiale în industria whisky-ului, și anunță un parteneriat cu WeWilder pentru protejarea biodiversității din Munții Carpați

Alexandrion Group, liderul pieței de băuturi spirtoase din România și singurul producător de whisky single malt din țară, parte a Nawaf Salameh Family Office, anunță lansarea a două ediții limitate de Carpathian Single Malt Whisky, premiere mondiale in industria whisky-ului. Aceste ediții au fost create în cadrul unui parteneriat cu WeWilder, o inițiativă a WWF-România dedicată conservării naturii și dezvoltării comunităților locale din zona comunei Armeniș.

Cele două expresii, Carpathian Single Malt Tămâioasă Românească Fully Matured și Carpathian Single Malt Traminer Fully Matured, fac parte din conceptul Whisky of the Wild, care aduce împreună identitatea Carpathian Single Malt Whisky și angajamentul pentru protejarea patrimoniului natural al regiunii. Fiecare expresie este dedicată unei specii reprezentative pentru fauna Carpaților: zimbrul, simbol al forței și al revenirii naturii sălbatice, și lupul, specie esențială pentru echilibrul ecosistemelor.

Prin acest parteneriat, un procent de 10% din valoarea vânzărilor din cele două ediții va fi direcționat către susținerea activităților de protejare a zimbrului și lupului și de conservare a habitatelor acestora în Munții Carpați alături de comunitățile locale.

„Carpathian Single Malt Whisky este un brand cu obiective și succes globale, iar cele două premiere mondiale ne oferă un avantaj important într-o piață extrem de competitivă. Continuăm să câștigăm noi consumatori, să intrăm pe noi piețe și să demonstrăm că un whisky produs în România concurează la nivel înalt cu cele mai mari nume din industrie. Parteneriatul cu WeWilder adaugă o nouă dimensiune brandului nostru, oferind consumatorilor oportunitatea de a contribui la protejarea naturii din Munții Carpați”, a declarat Antonio Salameh, Președinte Alexandrion Group.

O premieră mondială în categoria single malt whisky: două expresii maturate integral în butoaie de Tămâioasă Românească și Traminer

Carpathian Single Malt Tămâioasă Românească Fully Matured, expresia dedicată zimbrului, este maturată integral timp de peste cinci ani în butoaie care au conținut anterior vin Tămâioasă Românească, unul dintre soiurile aromatice reprezentative ale viticulturii românești. Whisky-ul se distinge printr-un profil aromatic complex și intens, cu note de nucă de cocos, sirop de arțar, stafide și ananas. Gustul este dulce și condimentat, cu o textură cremoasă, iar postgustul este lung și persistent.

Carpathian Single Malt Traminer Fully Matured, expresia dedicată lupului, este maturată integral timp de cinci ani în butoaie de stejar care au conținut anterior vin Traminer. Această expresie prezintă un profil aromatic complex, cu note de piper alb, stafide, coajă de portocală și ananas, completate de accente delicate de nuci. Gustul este dulce și condimentat, echilibrat, cu un postgust lung și intens.

Ambele expresii sunt îmbuteliate la o concentrație alcoolică de 46%, fără filtrare la rece, pentru a păstra caracteristicile aromatice dezvoltate în timpul maturării.

Dincolo de particularitățile lor, cele două ediții sunt construite în jurul unei idei comune: un produs care își revendică identitatea dintr-un teritoriu poate contribui și la protejarea acestuia.

„Cele două premiere mondiale în industria whisky-ului demonstrează potențialul extraordinar al maturării în butoaie care au conținut anterior vinuri românești. Suntem primii care am creat whisky single malt maturat integral în butoaie de Tămâioasă Românească și, respectiv, Traminer, obținând două profiluri aromatice distincte, de o complexitate remarcabilă. Pentru mine, aceste lansări reprezintă mai mult decât două noi produse: sunt dovada că inovația, expertiza în distilare și patrimoniul viticol românesc pot crea whisky-uri cu adevărat unice pe piața mondială”, a declarat Allan Anderson, Master Distiller & Whisky Director, Alexandrion Group.

Protejarea zimbrului și a lupului, parte a unui model de conservare care implică și comunitățile locale

WeWilder este o inițiativă dezvoltată de WWF-România împreună cu comunitățile locale din zona Armeniș, în apropierea Munților Țarcu, regiune în care se desfășoară unul dintre cele mai importante proiecte de reintroducere a zimbrilor în sălbăticie din Europa.

Proiectul pornește de la premisa că protejarea biodiversității pe termen lung depinde și de perspectivele economice ale comunităților care trăiesc în apropierea ariilor naturale. WeWilder susține dezvoltarea unor activități economice compatibile cu conservarea naturii, prin turism responsabil, antreprenoriat local, gastronomie și experiențe care valorifică patrimoniul natural și cultural al regiunii.

Asocierea celor două ediții Carpathian Single Malt Whisky cu zimbrul și lupul aduce în atenție rolul acestor specii în ecosistemele carpatice și necesitatea conservării habitatelor lor.

Zimbrul, dispărut din fauna sălbatică a României timp de aproximativ două secole, a revenit în Munții Țarcu printr-un amplu program de reintroducere. Prezența sa contribuie la dinamica habitatelor naturale și la refacerea unor procese ecologice.

Lupul, unul dintre principalii prădători ai ecosistemelor carpatice, are un rol important în reglarea populațiilor de erbivore și în menținerea echilibrului natural.

Prin direcționarea a 10% din valoarea vânzărilor către WeWilder, Alexandrion Group contribuie la susținerea eforturilor de protejare a acestor specii și a habitatelor de care depind.

„Pentru ca natura să fie protejată pe termen lung, oamenii care trăiesc în apropierea ei trebuie să aibă perspective reale de dezvoltare. Aceasta este una dintre ideile de la care a pornit WeWilder. Construim, împreună cu comunitățile locale, alternative economice care valorifică patrimoniul natural fără să îl consume. Parteneriatul cu Alexandrion Group ne oferă posibilitatea de a duce această abordare mai departe și de a aduce în atenția unui public nou legătura dintre conservarea naturii, economia locală și viitorul comunităților din Carpați”, a declarat Oana Mondoc, cofondatoare WeWilder.

Lansarea a avut loc la Brașov, în cadrul unui eveniment Single Malt Community

Carpathian Single Malt Tămâioasă Românească Fully Matured, Carpathian Single Malt Traminer Fully Matured și parteneriatul cu WeWilder au fost prezentate pe 23 octombrie 2026, la Radisson Blu Aurum Brașov, în cadrul unui eveniment Single Malt Community, platformă dezvoltată de Alexandrion Group pentru promovarea culturii whisky-ului single malt în România.

Evenimentul a reunit pasionați de whisky, specialiști, parteneri și reprezentanți ai comunității locale, oferind participanților ocazia să descopere atât particularitățile whisky-urilor din portofoliul Alexandrion Group, cât și proiectele de conservare și dezvoltare locală susținute prin noul parteneriat.

Allan Anderson, Master Distiller & Whisky Director Alexandrion Group, și Dragoș Mateescu, Whisky Specialist, au discutat despre procesul de producție, maturarea în butoaie de vin și diversitatea expresiilor single malt. Oana Mondoc, cofondatoare WeWilder, a prezentat proiectul și abordarea prin care conservarea naturii poate contribui la dezvoltarea comunităților locale. Evenimentul a fost prezentat de Virgil Ianțu, Brand Ambassador JA.AR Single Malt Whisky.

Lansată în iunie 2026, platforma Single Malt Community reunește conținut educațional, degustări, masterclass-uri, întâlniri cu experți și experiențe dedicate celor care doresc să descopere și să înțeleagă universul single malt.

Gama Carpathian Single Malt Whisky produsă în România de Alexandrion Group a obținut peste 130 de distincții importante la competiții internaționale de profil, confirmând recunoașterea internațională a calității și diversității portofoliului.

Despre Alexandrion Group

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, este liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune. Grupul are o tradiție și experiență care datează din 1789. Alexandrion Saber Distilleries 1789 este unul dintre cele mai mari și moderne centre de producție și îmbuteliere din sud-estul Europei, unde sunt create branduri premiate internațional, precum Carpathian Single Malt Whisky, JA.AR Single Malt Whisky, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion 5 Stele, Alexandrion 7 Stele și Alexandrion 9 Stele, OMU Vodka, Siginia Gin și Kingsbury Gin. Alexandrion Group deține, de asemenea, podgorii și unități de producție de vin în România, în regiunea Dealu Mare. Grupul are sediul central în România și o rețea internațională de distribuție.

Despre WeWilder

WeWilder este o inițiativă dezvoltată de WWF-România împreună cu comunitățile locale, care promovează dezvoltarea economică responsabilă în zone cu patrimoniu natural valoros. Proiectul din zona Armeniș, Munții Țarcu, susține antreprenoriatul local, turismul responsabil și activitățile economice care contribuie la conservarea biodiversității și la crearea unor perspective durabile pentru comunitățile locale.

Despre Single Malt Community

Single Malt Community este o platformă premium lansată de Alexandrion Group, dedicată celor care doresc să descopere și să aprofundeze universul whisky-ului single malt. Platforma reunește conținut educațional, degustări, masterclass-uri, întâlniri cu experți și experiențe dedicate comunității. Mai multe informații: www.singlemaltcommunity.com

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Articol susținut de Alexandrion Group