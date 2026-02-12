Alexandru Muraru cere PSD să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz: „Singura variantă este demisia, nu scuzele”

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a cerut public președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul politic secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, după declarația în care acesta a comparat tăierile de posturi din cadrul SGG cu „Auschwitz”. „Cu cât mai târziu se va produce plecarea impertinentului personaj, cu atât mai mult va face de râs Partidul Social Democrat”, a scris Muraru într-o postare pe Facebook.

Solicitarea vine la o zi după ce liberalul îi ceruse demisia și în contextul în care și USR a făcut un apel similar.

„Fac un apel direct către domnul Sorin Grindeanu, în calitatea sa de președinte de partid, și PSD să retragă sprijinul politic lui Radu Oprea pentru a evita un scandal internațional generat de afirmațiile și situația creată de acesta. Cu cât mai târziu se va produce plecarea impertinentului personaj, cu atât mai mult va face de râs Partidul Social Democrat și va afecta imaginea Guvernului. Gravitatea afirmațiilor și a situației sunt mult mai grave decât par”, a transmis Muraru.

Secretarul general al Guvernului a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook că a folosit cuvinte „tari”, însă în mod „neofensator” când a comparat tăierile de posturi din SGG cu „Auschwitz”.

„Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din lume amintiri dureroase, îmi cer scuze”, a scris Radu Oprea, în mesajul său.

Hotnews a publicat înregistrarea completă a declarației lui Radu Oprea.

Vicepreședintele PNL l-a acuzat pe Oprea că „minte cu nerușinare în ciuda unor probe audio indubitabile” și că încearcă să dilueze gravitatea declarației sale.

„Radu Oprea este un politician lipsit onoare, care minte cu nerușinare în ciuda unor probe audio indubitabile, spunând că declarația a fost interpretată. Orice tentativă de a dilua gravitatea afirmațiilor sale îl afundă și mai mult în ridicol. Astfel de declarații dau dovadă de analfabetism istoric și distorsionează adevărul factual prin sugestii că de fapt Holocaustul nu este istoria și problema noastră, ci a evreilor (…) singura variantă pentru Radu Oprea (PSD) este demisia, nu scuzele”, a afirmat Muraru.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”

Întrebat de HotNews, miercuri, despre ce „tăiere de posturi” a făcut anul trecut în cadrul SGG, Radu Oprea a spus: „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri”.

El a mai afirmat că nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului Ilie Bolojan, anunțată din vara anului trecut, deoarece implementarea printr-o ordonanță de urgență, cum vrea Mihai Jurca, șeful Cancelariei, ar fi contrară legii. În replică, Mihai Jurca a negat că este o problemă de legalitate., d

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „O declarație politică”

Întrebată joi de HotNews, care e poziția premierului cu privire la afirmațiile lui Radu Oprea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că instituția nu are o poziție, deoarece „subiectul nu a fost discutat în ședința de Guvern de astăzi”.

„Nu am discutat cu domnul prim-ministru acest subiect, al declarației domnului Oprea. Nu a fost un subiect pe ordinea de astăzi a ședinței de Guvern”, a răspuns Dogioiu.

Ea a adăugat: „Nu comentez declarații politice, știți foarte bine acest lucru. Aceasta a fost o declarație politică”.