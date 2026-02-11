Radu Oprea, secretarul general al guvernului și membru PSD, compară tăierile de posturi cu „Auschwitz”

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, a declarat miercuri pentru HotNews Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, întrebat ce „tăiere de posturi” a făcut anul trecut în cadrul SGG.

Radu Oprea mai spune că nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului, deoarece implementarea printr-o ordonanță de urgență, cum vrea Mihai Jurca, șeful Cancelariei, ar fi contrară legii. În replică, Mihai Jurca neagă că ar fi o problemă de legalitate.

Reorganizarea Cancelariei premierului Ilie Bolojan, anunțată încă din vara anului trecut, care prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105, „nu a putut fi implementată până acum, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, a anunțat miercuri instituția condusă de Mihai Jurca. Cancelaria a detaliat, în schimb, economiile făcute de instituție în 2025.

HotNews l-a contactat pe Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului.

Membrul PSD a făcut 8 pagini de observații SGG la reorganizarea propusă de omul lui Bolojan

„Asupra oportunității și a reformei, decizia aparține Cancelarului pentru că el conduce acea instituție. Deci aici nu avem absolut nicio problemă din această perspectivă. Însă, documentul respectiv care este sub forma unei ordonanțe de urgență, analizat de către aparatul din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a venit cu propunerea de restituire a documentului cu 8 pagini de observații”, a precizat, pentru HotNews, Radu Oprea.

Problema principală este faptul că reorganizarea propusă de Mihai Jurca este sub forma unui proiect de ordonanță de urgență, lucru care ar fi contrar legislației, susține politicianul PSD.

„Problema principală este de natură legislativă de formă pe care a ales-o pentru promovarea reorganizării. Pentru că a ales, domnul Cancelar, o ordonanța de urgență care intră în contradicție cu Codul administrativ, articolul 22, aliniatul 3, care spune explicit, negru pe alb, și e cod, lege organică, două treimi din voturi în Parlament, spune explicit că reorganizarea se face prin hotărâre de guvern.

Deci e o problemă de fond, e o problemă de legislație, e o problemă de respectare a legii, asupra formei în care au ales reorganizarea. Pot face reorganizare fără nicio problemă, oricând sub formă de hotărâre de guvern”, a declarat pentru HotNews Radu Oprea.

Radu Oprea: „În loc să discutăm, vorbim prin comunicate”

Secretarul general al Guvernului spune că a tot discutat acest subiect cu șeful cancelariei, Jurca, de aproape o lună.

„Am vorbit împreună pe subiectul acesta. Am zis să încercăm să găsim o soluție. I-am spus care e punctul de vedere. A zis că o să revină cu punctul de vedere. N-a mai revenit niciodată, m-am trezit cu acest comunicat”, a declarat Oprea.

Potrivit acestuia, discuția informală a avut loc „acum nici o lună de zile”.

„Am avut întâi discuții informal, apoi mi l-a trimis formal, neținând cont de niciuna din observații. Dialog am tot avut pe subiectul ăsta. Și i-am explicat că nu pot să vin cu ceva care este pe lângă lege. Statul de drept înseamnă respectarea legii de către toată lumea”, precizează Radu Oprea.

Potrivit acestuia, proiectul de reorganizare are mai multe lucruri în neregulă, dar faptul că „trebuie să existe o Hotărâre de guvern este ceva evident pentru toată lumea”.

„Bolojan știe că n-am găsit o formulă juridică corectă”

HotNews.ro l-a întrebat pe secretarul general al Guvernului dacă premierul Ilie Bolojan știe despre acest conflict între SGG și Cancelarie.

„Da, știe de faptul că n-am găsit o formulă juridică corectă. Și a zis să stăm împreună să găsim o formulă. Și i-am spus că am toată disponibilitatea să fac acest lucru. Din păcate, în loc să discutăm, vorbim prin comunicate. E ok, n-am o problemă cu chestiunea asta”, a răspuns Radu Oprea.

„Reducere de costuri se poate face și fără TikTok”

Secretarul general al Guvernului susține că i-a arătat premierului Bolojan reducerile de costuri făcute la SGG.

„Să știți că se poate face scădere de costuri și fără conferințe de presă și fără comunicate și fără TikTok. Lucru pe care l-am făcut în Secretariatul General al Guvernului și i-am arătat premierului, în momentul în care am fost cu bugetul pe anul acesta, în discuții, i-am arătat cifrele de anul trecut.

Și i-am arătat care era fondul de salarii în SGG în decembrie 2024 și care a fost fondul de salarii în SGG în decembrie 2025. Minus 6%. Pentru că anul trecut a trebuit să reducem cu 5% și am făcut acest lucru în SGG fără conferințe de presă. Dacă ești om serios, dacă ai leadership și dacă respecți ceea ce convenim împreună, faci lucrurile astea”, a declarat Oprea.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”

Radu Oprea a spus că anul trecut a făcut reduceri de costuri de 40% la anumite proiecte finanțate din bugetul de stat.

Întrebat de HotNews.ro ce reducere de posturi a făcut și câți oameni au fost concediați, Radu Oprea a spus că aceste plecări au fost în mod natural.

„Sunt foarte multe posturi vacante din păcate astăzi. Sunt oameni care au plecat. Sunt salariile mici în SGG. Unii s-au pensionat, alții au plecat în altă parte. Sunt în total aproximativ 600 de posturi, din care ocupate sunt vreo 500 de posturi. Sunt probleme grave în SGG. Adică, la Contencios, unde am aproape 14.000 de dosare, mai avem 8 oameni astăzi. Și pierdem, pentru că pleacă în alte părți unde sunt mai bine plătiți”, a spus Radu Oprea.

Întrebat de HotNews ce tăiere de posturi a făcut mai exact anul trecut la SGG, Radu Oprea a spus că „nu am aplicat nicio tăiere”.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Eu mă uit la oameni. Au plecat fără scandal, găsesc formule, oamenii lucrează, comunicăm în interiorul instituției, primesc și le spun și lucrăm împreună pe proiectele importante pentru țară. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi. N-am avut-o niciodată în viață”, a declarat acesta.

De la aproape 6 milioane la 5,3 milioane

Secretarul general al Guvernului a amintit că ținta a fost scăderea costurilor cu 5% anul trecut.

„În cifre de la aproape 6 milioane în decembrie 2024, am ajuns 5,3 milioane. Am scăzut costurile cu salariile. Au scăzut. Asta este important pentru bugetul de stat. Nu că am „tăiat” trei ospătari. Asta nu e un motiv de laudă. Niciodată. Trebuie să le faci cu cap ca oamenii să aibă demnitate”, a spus Oprea.

Secretarul General al Guvernului a mai subliniat faptul că „aceste reduceri de posturi trebuie făcute pe bază de analiză, iar respectarea legii este cea mai importantă”.

Șeful Cancelariei neagă că ar fi o problemă de legalitate

Contactat de HotNews, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, a susținut că „nu este o problemă de legalitate” în proiectul de reorganizare.

Jurca a precizat că proiectul de ordonanță de urgență vizează trei instituții: Cancelaria premierului, Corpul de Control al premierului și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

„Nu e nimic ilegal. În cadrul reorganizării Cancelariei sunt câteva elemente, cum sunt numărul de demnitari sau numărul de angajați de pe cabinete, care sunt reglementate de Codul administrativ. Iar modificarea codului administrativ pentru Cancelarie și modificarea sau reorganizarea Corpului de Control se fac doar prin ordonanțe de urgență, pentru că ele țin de modificarea codului administrativ.

În codul administrativ scrie foarte clar că funcționarea Cancelariei este guvernată de HG, dar anumite elemente din cadrul Cancelariei se pot modifica doar prin OUG, pentru că țin de codul administrativ și la fel și pentru Corpul de Control sau Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor”, a declarat Mihai Jurca.

Șeful Cancelariei a subliniat că prevederea din art. 22, alineatul 3 din Codul administrativ, la care a făcut referire Radu Oprea, „nu face referire la demnitari. La celelalte posturi ale Cancelariei, da, dar nu și la demnitari, care sunt stabilite prin codul administrativ, la alt articol”.

„Se referă și la numărul de posturi ale Cancelariei, dar și la numărul de posturi ale demnitarilor Cancelariei. Nu putem să le modificăm fără să modificăm și acea prevedere. Și pentru că acea prevedere face obiectul unui alt articol din codul administrativ, se modifică și codul administrativ, astfel încât reorganizarea se poate face și prin OUG. Nu e niciun fel de problemă să se facă și prin OUG”, a precizat Jurca.

Șeful Cancelariei a spus că va mai avea discuții cu Radu Oprea pe acest subiect.

„Ne-au trimis astăzi mai multe observații. O să luăm la rând fiecare observație, dar sigur, aici este o chestiune de percepție sau de decizie. Modificarea unei ordonanțe de urgență, după aceea se face tot prin ordonanțe de urgență. Adică orice modificare a reorganizării se va face tot prin același nivel de reglementare”, a spus Mihai Jurca.

În cât timp estimează că se va ajunge la un acord?

„E greu să vă spun, pentru că nu depinde doar de mine. Depinde de cum discutăm. Nu pot să vă dau un termen. Eu încerc să fac lucrurile astfel încât să se întâmple cât mai repede, dar sigur, aici trebuie să ajungem pe un numitor comun”, a spus Jurca.

Când va exista un acord, proiectul de ordonanță de urgență care vizează reorganizarea celor trei instituții va fi pus în transparență publică, a spus șeful Cancelariei.