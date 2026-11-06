În primele două săptămâni de la reinstalarea în funcția de ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a avut cele mai multe postări despre activitatea sa, pe pagina de Facebook a instituției, dintre toți miniștrii din cabinetul Luca Niculescu: 47 de postări cu informații despre activitatea zilnică a ministrului, citate, fotografii și clipuri video.

În acest interval, pe pagina oficială de Facebook a instituției nu a mai existat nicio altă postare decât cele legate de activitatea ministrului.

Chiar și o postare despre un accident rutier din județul Iași, soldat cu 9 răniți, pentru care a fost activat planul roșu de intervenție, este însoțită de fotografia lui Alexandru Rogobete.

„Recordul” s-a înregistrat marți, 3 noiembrie.

Ce fac alți miniștri

Prin comparație, pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii au existat, în aceeași perioadă, 3 postări în care apare ministrul Petre Florin Manole, postări alternate cu altele, care țin de tematica pe care o gestionează instituția.

Pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului regăsim, în ultimele două săptămâni, 6 postări în care apare ministrul Natalia Intotero, alternate cu postări despre activitatea instituției care nu amintesc de ministru.

În ceea ce privește pagina de Facebook a Guvernului României, aici au existat 38 de postări în care apare premierul Luca Niculescu, alternate, de asmenea, cu alte postări, din care premierul lipsește.

7 postări despre ministru într-o singură zi

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a analizat, într-un dialog cu HotNews, cele 47 de postări legate de activitatea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, publicate până miercuri, în ultimele două săptămâni pe pagina de Facebook a instituției.

Recordul de postări într-o singură zi s-a înregistrat marți, 3 noiembrie: 7 postări despre activitatea ministrului.

HotNews i-a solicitat, de asemenea, un punct de vedere și ministrului Alexandru Rogobete. Acesta a promis că va reveni cu un răspuns, însă răspunsul nu a venit, până la momentul publicării articolului.

Ce transmite Rogobete în zecile de postări

O parte dintre postări au avut ca subiect vizitele ministrului pe șantierele unor corpuri de spital aflate în construcție (unde Rogobete apare, de obicei, în fotografii sau clipuri video, îmbrăcat în echipament de protecție pentru șantier) sau vizite în spitale dotate recent cu aparatură nouă.

„Așa arată schimbarea în bine a sistemului de sănătate! Nu în promisiuni, ci în investiții concrete, care ajung la oameni”, scrie într-una dintre postări.



Altele sunt despre deblocarea de fonduri pentru spitale și alte sectoare din sistemul de sănătate, în contextul rectificării bugetare, sau despre întâlnirile zilnice ale ministrului sau participări la evenimente sau conferințe medicale.



De asemenea, sunt transmise live conferințele de presă, dar și emisiunile radio sau tv la care ministrul este invitat.

„Trofee pe care ministrul și le asumă”

Cristian Pîrvulescu spune că a identificat patru teme principale pe care le folosește Alexandru Rogobete: „Prima: ați văzut că întotdeauna postările se termină cu «O să fie bine» , «Încrederea ne face bine» . Este registrul liniștii. E clar că e medicul care vorbește la patul bolnavului, care acum este întreaga țară.”

„Și asta presupune”, adaugă politologul, „că există o criză, dar că această criză va fi rezolvată de către ministru. Și atunci, toate aceste accente patetice pe care le vedem au un rol.”

Al doilea registru, arată Cristian Pîrvulescu, este „cel al construcției”: „România construiește, continuitate, rezultate concrete, fapte nu vorbe, cifre cu milioane de lei investiți, miliarde și așa mai departe. Paturi noi în spitale, toate aceste lucruri sunt trofee pe care ministrul și le asumă.”

A treia direcție, conform analistului politic, este autoritatea: „Persoana întâi a autorității: «Eu vreau să…», , «Prioritatea mea este…», «Nu accept, nu voi permite, nu voi tolera…», «Acest lucru o să înceteze». Sau chiar formula care trimite și la primul registru: «Siguranța pacienților nu este negociabilă». Registrul, dacă era cel al calmului și dialogului, aici este înlocuit cu un autoritarism.”

Și, „în fine”, spune Pîrvulescu, „dihotomia morală la final. Accentul se pune pe pacient, pe medici tineri, pe oameni. Și în contrapartidă, birocrația, profesorii care închid ușile, zgomotul puternic, disputele politice și așa mai departe.”

Cristian Pîrvulescu a remarcat o postare de la inaugurarea unui nou corp de clădire al spitalului „Marius Nasta”, săptămâna trecută. Acolo, cu toate că au fost prezenți și premierul și ministrul Finanțelor, „cele două personalități care vor juca un rol important în sprijinirea sănătății nu apar în textul postării ministrului de resort, care le mulțumește domnului Băluță (primarul sectorului 4 – n.red.) și domnului Ghigiu (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și el membru PSD – n.red.). Chiar dacă Luca Niculescu și Alexandru Nazare apar în video, nu apar și în textul postării.”

Politologul consideră că „primul ministru era prezent acolo și cred că un ministru avea datoria elementară, care ține de buna funcționare a relațiilor din Guvern, să-l amintească în postare pe cel care conduce Guvernul și care a luat decizia să deblocheze banii pentru sănătate. Nu ministrul Sănătății putea să ia această decizie, ci finanțele împreună cu primul ministru.”

Zvonurile privind candidatura la Primăria Timișoara

L-am întrebat pe Cristian Pîrvulescu dacă prezența puternică a lui Alexandru Rogobete pe rețelele de socializare poate fi legată și de zvonurile insistente din lumea medicală, conform cărora actualul ministru al Sănătății își dorește o candidatură la Primăria din Timișoara.

„Uitându-mă acum peste cele 47 de postări, câte sunt până la momentul în care discutăm noi, este evident că, dacă se va întâmpla (o candidatură – n.red.), va fi mai degrabă un calcul al partidului decât al ministrului. Nu folosește decât absolut întâmplător sigla PSD. Nu se asociază cu PSD-ul. Face o campanie personală, cu un discurs de depolitizare. Nu este o campanie de partid.”

Cristian Pîrvulescu este de părere că, în cazul în care Alexandru Rogobete va candida la Primăria Timișoara, „o va face din postura de tehnocrat și singura persoană care poate totuși să devină acceptabilă într-o zonă care este, în principiu, greu de câștigat de către PSD. Mă refer la Timișoara.”

Dar, mai crede Cristian Pîrvulescu, „Timișoara, în cazul lui Rogobete, ar putea să fie o trambulină. În condițiile în care foarte tânăr a devenit deja ministru. O trambulină către conducerea partidului sau chiar mai mult decât atât.”

Politologul consideră că ministrul Sănătății „urmărește ceva cu această campanie. Altceva decât simpla promovare a Ministerului Sănătății. Sigur că aici vorbim despre consilierii săi de imagine și consultanții pe care îi are. Dar este clar că cel care a făcut comanda a fost ministrul.”

„Un minister nu este o persoană”

Un minister, subliniază Cristian Pîrvulescu, „nu este o persoană. Iar un minister cum este Ministerul Sănătății presupune totuși o serie întreagă de mecanisme, de negociere, pentru că vorbim despre un domeniu în care există enorm de multe orgolii care ar trebui satisfăcute. Sau în orice caz, pentru ca lucrurile să funcționeze, luate în considerare.”

„Ori, o campanie centrată pe persoana ministrului nu poate să nu creeze tensiuni, dezbateri, confruntări, atacuri. Domnia sa încearcă să facă o campanie cât mai neutră cu putință, dar e centrată pe propria sa personalitate”, consideră analistul politic.

„E un cult al persoanei ministrului, cum nu pare să mai fie existat în istoria Ministerului Sănătății. Și slavă cerului, am avut mulți miniștri în Ministerul Sănătății”, mai spune Cristian Pîrvulescu.

El s-ar aștepta să vadă, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, „informații despre funcționarea sistemului de sănătate, politicile publice care sunt puse în aplicare. Dacă politica sănătății este să construim cât mai multe spitale, nu să asigurăm un grad de sănătate cât mai ridicată populației românești, cu chestiuni clare… Pentru că totul este vag. E greu să discutăm. Sigur că uneori, aceste informații pot să fie seci. Dar asta este problema celor care știu să le transmită, pentru că ele pot fi transmise și altfel.”

„Se poate face, dacă vreți, o rubrică dedicată ministrului”, mai spune Pîrvulescu.„ Dar aici vorbim de un cult al personalității ministrului, care nu cred că este promovat de consilierii de imagine. Ci este efectiv comanda pe care ministrul a făcut-o celor care coordonează comunicarea la minister.”

„Cred că ambițiile domnului Rogobete sunt mari”

În comentariile urmăritorilor de pe Facebook, există și reacții critice la numărul mare de postări cu Alexandru Rogobete. L-am întrebat pe Cristian Pîrvulescu cât îi face bine și cât îi face rău politicianului acest tip de comunicare:

„Și acesta poate să fie un efect calculat, până la urmă. Pentru că, în felul acesta, provoacă dezbatere. Noi discutăm acum despre domnul Rogobete, nu despre politicile Ministerului Sănătății, nu despre starea precară a sistemului de sănătate din România, nu despre insuficiența fondurilor. Ci despre domnul Rogobete, care construiește, care are planuri, care are grijă de pacienți, care luptă împotriva baronilor ce controlează sănătatea românească de când există domeniul ăsta.”

Însă bătălia lui Alexandru Rogobete, crede Cristian Pîrvulescu, este „strictamente politică. (…) Sunt absolut convins că, în cariera sa politică, nu se va limita la Ministerul Sănătățiii.”

„În funcție de candidatura foarte probabilă de la Timișoara și de succesul sau insuccesul ei, vom putea vedea care sunt liniile pe care le va urma. Dar cred că ambițiile domnului Rogobete sunt mari.”

Asta cu toate că, adaugă politologul, „Ministerul Sănătății este un minister marginal, din perspectivă politică. Alexandru Rogobete este primul care vrea să transforme Ministerul Sănătății într-o trambulină către alte poziții. Poate că va reuși, dar asta depinde și de context. Nu vedem nici în alte părți miniștri de la Sănătate ajungând prim-miniștri sau șefi de partid.”

„Dar, până la urmă, orice e posibil”, încheie Cristian Pîrvulescu.