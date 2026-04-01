Sociologul Alfred Bulai a fost trimis în judecată pentru agresiuni sexuale. Decizia, la aproape doi ani de la investigația Snoop

Agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, ambele și în formă continuată. Sunt acuzațiile pentru care procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus, pe 31 martie, trimiterea în judecată a sociologului Alfred Bulai, fost profesor la SNSPA. El va fi judecat sub control juduciar.

Dosarul a fost deschis în urma investigației Snoop, „Maestrul manipulării: „Dezbracă-te să-mi arăți că ai încredere în tine”, publicată în iulie 2024. Mai multe foste studente ale lui Alfred Bulai au relatat agresiuni sexuale și abuz de autoritate.

Conform rechizitoriului de peste 300 de pagini, ajuns în posesia site-ului de investigații Snoop, faptele din dosar vizează agresiuni și abuzuri comise asupra studentei Teodora Batâr, între 2022–2024.

Procurorii arată că Teodora a fost constrânsă să se dezbrace de tricou în cadrul unei sesiuni individuale de feedback, cu Alfred Bulai. I-au fost pretinse repetat favoruri și raporturi sexuale, a fost atinsă, iar profesorul a încercat să o sărute forțat.

Teodora, în investigația Snoop: „Cele mai groaznice lucruri din viața mea”

În investigația Snoop, Teodora povestește despre stagiul de practică din 2022. „M-a luat din prima tare, că sunt proastă, că sunt doar un obiect sexual, (…) că nu sunt sexicioasă (…) Am auzit cele mai groaznice lucruri din viața mea”, a povestit tânăra, care avea atunci 19 ani.

Apoi, ea a fost întrebată de profesor: „Dacă acum te-aș pune să te dezbraci, ai face-o?”.

„Credeam că e o întrebare retorică (…) Nu voiam să-l supăr, (…) eram copleșită de frică. (…) A fost un fel de mecanism de apărare”, a explicat tânăra. S-a dezbrăcat și a rămas în sutien pentru două secunde.

„Și el a râs și a zis: «M-ai păcălit, am văzut mai mult la plajă»”. După care a lăudat-o: „Felicitări, m-ai impresionat. (…) Femeia este cea mai feminină când e dezbrăcată”, își reamintește ea.

În 2023, Alfred Bulai i-a spus Teodorei: „Ai căpătat mult curaj (față de anul trecut). Depinde acum de scara curajului, știi? Dacă îți zic acum să te dezbraci, te dezbraci?”. De această dată, tânăra a înregistrat discuțiile cu el.

Procurori: „Alfred Bulai a șters aproape toate datele din telefonul său mobil”

Pentru a contura modul de operare al lui Bulai, procurorii au discutat cu alte două victime și 22 de martori (studenți și cadre didactice). Probatoriul conține înregistrări audio-video, expertize psihologice și medico-legale, interceptări, percheziții.

În urma percheziției informatice, s-a descoperit că Alfred Bulai a șters aproape toate datele din telefonul său mobil, în august 2024, imediat după izbucnirea scandalului, pentru „a elimina orice elemente care ar fi servit tragerii sale la răspundere penală”, se arată în rechizitoriu.

Expertiza INML a stabilit că Bulai are discernământ, dar prezintă o personalitate histrionică. Adică are un tip de comportament caracterizat prin „tendința de a manipula situații și persoane” pentru a atrage atenția asupra sa, afișând o încredere în sine mai degrabă de fațadă, mai scrie Snoop.ro.

Procurorii susțin că stagiile de practică ținute de Alfred Bulai în zone rurale au creat un mediu favorabil exercitării abuzive a autorității sale asupra studenților.

„Mediul controlat și izolat a creat condiții favorabile pentru manifestarea și amplificarea comportamentelor sexuale abuzive, prin eliminarea mecanismelor exterioare de control, asumarea activă a unor roluri, banalizarea răului și estomparea limitelor personale”, scrie în rechizitoriu.

Procurorii au pus sechestru pe bunurile inculpatului pentru suma cerută de Teodora Batâr (500.000 euro), însă judecătorul a redus valoarea la 80.000 de euro.

Cariera lui Alfred Bulai

În urma investigației, Alfred Bulai a fost arestat preventiv, acum fiind sub control judiciar. El a fost concediat de SNSPA – o decizie pe care contestat-o în instanță.

Începând cu 2001, Alfred Bulai a fost timp de 14 prodecan al Facultății de Științe politice din cadrul SNSPA, cu o scurtă pauză între 2006 și 2008, în timpul Guvernului Călin Popescu Tăriceanu. Atunci a fost numit președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale (ASG), funcție cu rang de secretar de stat.

În 2016 a fost numit din partea PSD membru în Consiliul de administrație al TVR, poziție pe care o deținut-o timp de un an și șase luni. În același an a devenit directorul Departamentului de sociologie, poziție pe care a deținut-o până în acest an. Numai din această calitate a câștigat de la SNSPA, până în 2022, peste un milion de lei, conform declarațiilor de avere.

De-a lungul timpului, a coordonat proiecte pentru Banca Mondială și Universitatea București. Este autor sau coautor a numeroase volume de sociologie, printre care manualul de clasa a XI-a, a scris Snoop.