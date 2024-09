Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA pentru că i-a desfăcut contractul de muncă după investigația Snoop privind abuzurile sexuale

Fostul profesor de la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative Alfred Bulai, reținut de procurori pentru infracțiunile de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual şi agresiune sexuală, a dat în judecată universitatea după ce i-a fost desfăcut contractul de muncă în urma investigației Snoop.ro, a declarat, miercuri, pentru HotNews.ro, decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA, Cristian Pîrvulescu.

„Domul Bulai a notificat deja SNSPA în legătură cu o procedură juridică pe care a început-o împotriva noastră. Ieri (n.r. – marți, 3 septembrie) cred că s-a primit la serviciul juridic această notificare, din câte înțeleg pentru desfacerea abuzivă a contractului de muncă (…). Nu am văzut notificarea, mi-a comunicat-o domnul rector ieri”, a declarat, pentru HotNews.ro, Cristian Pîrvulescu, decanul facultătții la care Bulai a predat.

El spune că, dată fiind această acțiune în instanță, reprezentanții SNSPA trebuie să fie rezervați în declarațiile publice pe care le fac cu privire la Alfred Bulai: „Asta ne obligă să fim cât se poate de rezervați în comentariile pe care le facem pentru că ele pot fi interpretate din punct de vedere juridic. Sunt absolut convins că în procesul care va avea loc vor încerca să demonstreze că ne-am antepronunțat, ceea ce am încercat pe cât posibil să nu facem”.

Cristian Pârvulescu, despre reținerea lui Bulai: Un sentiment de oroare și de groază

Pîrvulescu a spus că, după discuția pe care a avut-o cu procurorul de caz când a fost chemat la audieri în calitate de martor în dosarul lui Alfred Bulai, se aștepta ca acesta să fie reținut.

„Trebuie să recunosc că după discuția cu procurorul de caz nu am fost șocat de această situație (n.r. – de reținere pentru 24 de ore). A fost opțiunea domniei sale, din câte înțeleg din presă, să nu facă comentarii, să nu răspundă la întrebări. Ca urmare, acest mandat a venit aproape natural. Pe de altă parte, vă dați seama că daunele de imagine pe care le suferă facultatea și SNSPA sunt greu de cuantificat și fiecare element în plus nu face decât să complice și mai mult situația (…)

Este vorba despre un sentiment de oroare și de groază văzând derularea acestei proceduri. Nu sunt surprins, pentru că atâta cât am înțeles din discuția cu procurorul existau suficiente date care puteau să fie interpretate. Acesta este motivul pentru care au făcut percheziție domiciliară, sunt documente care nu au fost găsite la Departamentul de Sociologie (…). Deci dacă erau undeva, era posibil să fie acolo”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

El a mai spus că astfel de comportamente nu pot fi acceptate și că speră ca acest scandal să ducă și la remedierea situației legislative din România în ceea ce privește hărțuirea.

Comisia de Etică a SNSPA a stabilit că Alfred Bulai a încălcat Codul de Etică și deontologie al universității

SNSPA a decis desfacerea contractului de muncă al lui Alfred Bulai în 6 august, în urma unei decizii a Comisiei de Etică a universității.

În decizia Comisiei de Etică ce a stat la baza desfacerii contractului de muncă, luată cu unanimitate de voturi, se precizează că hotărârea de destituire din funcție a profesorului Alfred Bulai a fost luată ținându-se cont de 10 sesizări și mărturii pe care Comisia le-a primit.

Membrii Comisiei de Etică a SNSPA au stabilit „Încălcarea de către partea reclamată (n.r- Alfred Bulai) a prevederilor art. 17 alin. 1, alin. 2, alin. 3, alin 4, alin. 5 din Codul de Etică și deontologie universitară al SNSPA”.

Alfred Bulai a fost timp de 14 ani prodecan la SNSPA

Începând cu 2001, Alfred Bulai (61 ani) a fost timp de 14 ani prodecan al Facultății de Științe politice din cadrul SNSPA, cu o scurtă pauză între 2006 și 2008, în timpul Guvernului Călin Popescu Tăriceanu. Atunci a fost numit președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale (ASG), funcție cu rang de secretar de stat.

În 2016 a fost numit din partea PSD membru în Consiliul de administrație al TVR, poziție pe care o deținut-o timp de un an și șase luni. În același an a devenit directorul Departamentului de sociologie, poziție pe care a deținut-o până în acest an. Numai din această calitate a câștigat de la SNSPA, până în 2022, peste un milion de lei, conform declarațiilor de avere.

De-a lungul timpului, a coordonat proiecte pentru Banca Mondială și Universitatea București. Este autor sau coautor a numeroase volume de sociologie, printre care manualul de clasa a XI-a, a scris Snoop.ro.

Amintim că Bulai a fost reținut miercuri, 4 septembrie, pentru infracțiunile de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual şi agresiune sexuală, după ce site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit, la finalul lunii iulie, că sociologul în vârstă de 61 de ani le cerea studentelor să se dezbrace în fața lui, în practică, în camera unde era cazat și unde le chema să le ofere feedback academic.

Jurnaliștii de la Snoop au scris că Bulai chema studentele și la terase pentru a discuta prestația lor la curs, dar le punea întrebări despre viața lor sexuală. Acesta le vorbea și câte patru ore despre cum trebuie să se poarte o femeie, astfel încât bărbatul „să se simtă puternic”.

Joi, 5 septembrie, sunt programate noi audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în cazul lui Alfred Bulai.