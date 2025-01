Alfred Simonis anunță concedieri la CJ Timiș. Numărul angajaților va fi redus cu 20-30%

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, joi, într-o declaraţie de presă, că la nivelul instituţiei se lucrează la o nouă organigramă. Aceasta va însemna regândirea aparatului administrativ al judeţului, cu reducerea numărului de angajaţi din toate structurile de la aproximativ 2.700 la circa 2.000, informează News.ro.

„Vă asigur că va fi cea mai amplă restructurare şi reformă pe care a făcut-o vreodată cineva în România. Vor fi o organigramă şi o restructurare, şi nu vorbesc doar de aparatul propriu al Consiliului Judeţean Timiş, ci despre tot ceea ce înseamnă instituţii descentralizate şi din subordinea CJ Timiş. Pentru că, aşa cum se spune public, şi au spus-o şi alţi colegi de-ai mei, nu suntem aici pentru a face asistenţă socială. Vor rămâne cei care au performanţe, vor rămâne cei care sunt capabili”, a afirmat Alfred Simonis, joi.

Şeful CJ Timiş a subliniat că aceste concedieri vor viza toate instituţiile subordonate Consiliului Judeţean.

„Începem cu aparatul propriu al CJ Timiş, care va fi redus cu undeva la între 20 şi 30%, în primă fază, după care vom face noi şi noi evaluări. Iar după aceea DGASPC (Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului – n.r.), care, undeva din luna mai, va intra cu o nouă organigramă, cu în jur de 150 de persoane mai puţin. De la Direcţia de Prestări Servicii (DPS), sute de persoane vor pleca undeva în martie sau aprilie. Sute de persoane, practic, astăzi, DPS păzeşte sute de obiective pe care nu avem de ce să le păzim, potrivit legii. Nu avem nicio obligaţie legală de a păzi aceste centre, ba mai mult, unele sunt dotate cu camere video, cu senzori şi cu toată aparatura necesară pentru a nu fi obligaţi să păzim fizic aceste centre”, a adăugat Alfred Simonis.

Preşedintele CJ Timiş a explicat că, în acest fel, se vor obţine în jur de 80 de milioane de lei în fiecare an, iar aceşti bani vor merge la investiţii.

„Cred că, de anul viitor, ne vor aduce între 60 şi 80 de milioane de lei în plus pentru investiţii în fiecare an. Gândiţi-vă ce putem face cu 80 de milioane de lei în fiecare an şi ce am fi putut face în ultimii 10 ani cu 80 de milioane ori 10. Ne bucurăm să cumpărăm un aparat care costă un milion sau două, ne bucurăm că terminăm Maternitatea Bega, care a costat 20 de milioane de euro, dar noi, practic, aruncăm pe geam 20 de milioane de euro inutil în fiecare an”, a precizat şeful CJ.

Alfred Simonis a dat asigurări că nu se va întâmpla ca în alte instituţii de stat unde, după restructurări, în realitate, au fost reangajaţi cei concediaţi.

„În final, trebuie să rămânem undeva sub 2.000 de angajaţi, de la 2.700 şi ceva undeva după jumătatea acestui an. Nu e un concurs sau o competiţie între care dăm mai mulţi oameni afară, vă asigur că e cea mai serioasă reformă şi structurare pe care a făcut-o vreodată o instituţie, pentru că în timp ce facem disponibilizări nu înfiinţăm structuri în care angajăm din nou aceiaşi oameni”, a mai precizat Simonis.

Anunțul lui Simonis survine după ce reduceri de personal au fost anunțate de către Senat și Camera Deputaților.