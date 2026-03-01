După ce a devenit oficial că Ali Khamenei a fost ucis, Garda Revoluționară Iraniană reacționează: „Mâna răzbunării națiunii iraniene… nu îi va lăsa să scape”

Garda Revoluționară Iraniană a reacționat la moartea lui Khamenei, spunând că „am pierdut un mare lider și îl plângem”, potrivit unei declarații difuzate de agenția de știri Fars, citate de Al Jazeera.

Aceasta a adăugat că „martiriul lui Khamenei în mâinile celor mai cruzi teroriști și călăi ai umanității este un semn al legitimității acestui mare lider și al acceptării serviciilor sale sincere”.

În mesaj se adaugă că „mâna răzbunării națiunii iraniene… nu îi va lăsa să scape”.

Garda va rămâne „ferm în confruntarea cu conspirațiile interne și externe”, se arată în declarație.

Mai multe mass-media de stat iraniene confirmă moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, scrie CNN.

„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a raportat duminică dimineață postul public de televiziune IRIB.

Anunțul vine după ce SUA și Israelul au declarat că Khamenei a fost ucis în urma unei serii de atacuri comune ale celor două țări asupra națiunii.

În vârstă de 86 de ani, Khamenei conducea Iranul din 1989.