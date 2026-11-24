Italia și Norvegia au reacționat după atacurile lansate de forțele ucrainene asupra unor nave ruse în Marea Mediterană și în Marea Baltică, îndemnând Kievul la prudență, potrivit AFP și Reuters.

Marți, șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, i-a transmis omologului său ucrainean, Andrii Sîbiha, îngrijorarea sa cu privire la atacurile din weekend asupra unor nave rusești aflate în apele libiene din Marea Mediterană.

O navă de război rusă ancorată în portul Benghazi s-a scufundat după ce a fost lovită de forțele ucrainene. Acestea au lovit și o navă rusească de marfă, situată în apele din apropiere.

„Ministrul i-a subliniat omologului său ucrainean cât de important este pentru Italia să continue eforturile pentru a împiedica extinderea conflictului cu Rusia și în Mediterana”, a transmis Ministerul italian de externe.

„Pentru Italia, respectarea suveranității Libiei este necesară”, a subliniat ministrul Tajani.

El a precizat că Roma „va continua să sprijine apărarea Ucrainei pe un drum care duce la o pace justă și durabilă”.

După atacurile din Marea Mediterană, misiunea ONU din Libia și-a exprimat, la rândul ei, îngrijorarea, cerând luni „o investigație imediată, independentă și transparentă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski descrisese atacurile din weekend drept o operațiune „exemplară”, lansată „ca răspuns la războiul Rusiei”.

„Cerem ca războiul din Ucraina să nu fie exportat în Marea Mediterană”

Ministrul italian al afacerilor externe a vorbit despre această situație și cu ocazia unei vizite în Azerbaidjan, luni.

„Lucrăm pentru pace și cerem ca războiul din Ucraina să nu fie exportat în Marea Mediterană, la doar câțiva kilometri de coasta Italiei, deoarece acest lucru reprezintă un pericol pentru întreaga Mediterană de vest”, a declarat Tajani la Baku.

El a cerut și Rusiei să „evite acest conflict în Mediterana, astfel încât să nu se aprindă un alt focar de război în această parte a lumii”.

Ucraina a revendicat și atacul din Golful Finlandei

Zelenski a confirmat că Ucraina este responsabilă și pentru atacul cu drone care a vizat sâmbătă o navă rusească de marfă în Golful Finlandei din Marea Baltică.

Sparta II, o navă de marfă sub pavilion rusesc, aparține companiei ruse de transport maritim Oboronlogistika, care furnizează servicii logistice pentru Ministerul rus al Apărării, conform descrierii de pe site-ul firmei.

Nave finlandeze, estoniene și rusești au participat la o operațiune comună de salvare pentru stingerea incendiului produs de atacul cu drone. Duminică a fost remorcată de o altă navă rusească în apele naționale, iar în prezent este ancorată la Sankt Petersburg.

A fost lovită o țintă militară legitimă, a spus Zelenski.

„Am făcut totul corect”, a declarat președintele Ucrainei, luni, pentru Bloomberg.

„Orice navă sub pavilion rusesc, orice transportă arme sau orice marfă aflată sub sancțiuni, care poate transporta Dumnezeu știe ce, este pentru noi o țintă legitimă în apele teritoriale rusești sau în apele neutre”, a adăugat el.

Liderul ucrainean a susținut că atacul a avut loc în apele teritoriale rusești.

„Aveam toate drepturile pentru asta, apoi a avut loc o anumită derivă și, desigur, există întrebări”, a mai afirmat el.

Zelenski, care a recunoscut că unii aliați europeni „sunt îngrijorați atunci când se întâmplă ceva în Marea Baltică”, a menționat că le-a cerut miniștrilor săi și armatei să „comunice mai mult cu partenerii, astfel încât aceștia să aibă suficiente detalii și să nu existe surprize”.

Norvegia îndeamnă Ucraina la prudență

Ministrul norvegian al apărării, Tore Sandvik, a declarat marți că există un dialog în desfășurare cu Ucraina cu privire la „o nevoie de stabilitate în zonele noastre apropiate”.

„Toate atacurile ar înceta imediat dacă Rusia ar opri acest război. Acestea fiind spuse, suntem concentrați asupra faptului că Ucraina trebuie să facă acest lucru (aceste acțiuni) în limitele dreptului internațional. Așa că abordăm această chestiune cu ei”, le-a spus Sandvik jurnaliștilor.

„Suntem, de asemenea, concentrați asupra faptului că ei trebuie să ne respecte nevoia de stabilitate în zonele noastre apropiate și avem acum un dialog bun cu ucrainenii pe această temă”, a adăugat el.

Oficialul norvegian a făcut aceste declarații după ce a semnat cu omologul său ucrainean, Ievhenii Hmara, un acord pentru extinderea cooperării bilaterale privind un sistem antidronă. Obiectivul este utilizarea sistemului în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Sandvik nu a precizat dacă a discutat cu Hmara despre atacul din Golful Finlandei în timpul întâlnirii lor.