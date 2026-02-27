Aliații lui Donald Trump sunt la un pas de o tranzacție uriașă pentru a prelua CNN, o televiziune critică la adresa președintelui

Compania condusă de familia Ellison, care are legături cu președintele Donald Trump, este aproape de a prelua Warner Bros Discovery, o tranzacție care va uni, printre altele, două importante televiziuni de știri, CNN și CBS, scriu Reuters și BBC.

Compania Paramount Skydance a ieșit câștigătoare într-o bătălie de câteva luni cu rivala Netflix pentru achiziționarea Warner Bros Discovery, care include studiorurile HBO și postul de televiziune CNN.

Netflix a confirmat pentru Reuters că iese din cursă, dar consiliul de administrație al Warner Bros mai trebuie încă să rezilieze acordul cu Netflix și să adopte oferta Paramount Skydance.

Paramount a continuat să urmărească cu tenacitate Warner Bros, lansând o campanie ostilă pentru a prelua compania din mâinile Netflix. Săptămâna trecută, a reușit să atragă Warner Bros înapoi la masa negocierilor, cu potențialul unei oferte în numerar mai mari pentru companie.

Mai devreme în aceeași zi, Warner Bros a declarat că oferta revizuită a Paramount, de 31 de dolari pe acțiune, era superioară ofertei Netflix, de 27,75 dolari pe acțiune, pentru activele de streaming și studio ale Warner Bros.

Preocupări legate de avizarea tranzacției

Fuziunea Paramount Skydance cu Warner Bros ar uni două studiouri importante de la Hollywood, două platforme de streaming (HBO Max și Paramount+) și două importante televiziuni de știri (CNN și CBS).

Paramount Skydance este susținută de miliardarul din domeniul tehnologiei Larry Ellison și condusă de fiul său David. Familia Ellison are legături puternice cu președintele Donald Trump.

Oferta va fi probabil supusă unei analize antitrust la Washington, în țări străine și în state americane individuale, inclusiv California. Experții spun că cel mai probabil, fuziunea va fi aprobată la nivel federal, dar ar putea întâmpina unele obstacole în unele state.

„Având în vedere contextul politic, aprobarea de către autoritățile federale de reglementare pare probabilă; cu toate acestea, considerăm că este foarte probabil ca unele autorități de reglementare statale – în special procurorul general al Californiei, Rob Bonta – să încerce să conteste tranzacția. Considerăm că și autoritățile de reglementare europene ar putea avea un cuvânt de spus”, au afirmat analiștii TD Cowen într-o notă citată de Reuters.

Bonta, un democrat, a declarat joi seara că această tranzacție nu este încă finalizată.

„Acești doi titani de la Hollywood nu au trecut de controlul autorităților de reglementare – Departamentul de Justiție din California are o anchetă în curs și intenționăm să fim riguroși în analiza noastră”, a adăugat el.

Statele au puterea de a intenta procese pentru a bloca tranzacțiile, deși Departamentul de Justiție dispune de cele mai multe resurse pentru a face acest lucru.

Senatorii democrați Elizabeth Warren, Bernie Sanders și Richard Blumenthal și-au exprimat îngrijorarea că aprobarea tranzacției ar putea fi influnțată de favoritisme politice.

Legăturile familiei Ellison cu Trump

Oferta Paramount Skydance a atras atenția, în parte din cauza legăturilor strânse dintre președintele american Donald Trump și Larry Ellison, un important donator republican.

Trump a atacat frecvent CNN pentru modul critic în care a relatat politicile sale. În decembrie, el a declarat că, în opinia sa, CNN ar trebui vândută ca parte a oricărei tranzacții cu Warner Bros. El i-a numit pe cei care conduc CNN „corupți sau incompetenți” și a spus că nu ar trebui să li se încredințeze conducerea rețelei.

În noiembrie anul trecut, The Guardian a scris că înalți oficiali ai Casei Albe au discutat despre dorința lor ca Paramount să achiziționeze Warner Bros Discovery, iar unul dintre oficiali a discutat cu Larry Ellison despre posibile schimbări în programele CNN.

Joi, directorul CNN, Mark Thompson, a trimis un e-mail angajaților spunându-le să nu „tragă concluzii pripite despre viitor până nu aflăm mai multe”.

Oferta Paramount Skydance a fost susținută și de ginerele și consilierul lui Trump, Jared Kushner, prin intermediul firmei sale de investiții, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la influența președintelui asupra tranzacției.

Firma lui Kushner, Affinity Partners, s-a retras în decembrie.

Precedentul CBS

Fuziunea Paramount cu Skydance din 2025 a dus, de asemenea, la o analiză amănunțită în cadrul negocierilor cu Comisia Federală de Comunicații a administrației Trump, care trebuia să aprobe tranzacția.

Printre concesii făcute pentru obținerea aprobării s-a numărat și acordul de 16 milioane de dolari încheiat cu Donald Trump de Paramount, în numele televiziunii CBS News.

Trump dăduse în judecată CBS pentru un interviu cu fosta vicepreședintă Kamala Harris, susținând că televiziunea a editat în mod înșelător acest interviu.

Compania a decis să-i plătească președintelui 16 milioane de dolari pentru a soluționa procesul, o decizie criticată de jurnaliști CBS, organizații pentru apărarea libertății de exprimare și politicieni democrați.

Preluarea CBS către familia Ellison și instalarea unei noi conduceri la televiziunea de știri a atras în unele momente acuzații de cenzură.

În decembrie anul trecut, o corespondentă a emisiunii „60 Minutes” a acuzat că un reportaj care evidenția condițiile dure cu care se confruntă migranții expulzați din SUA a fost retras de la difuzare în ultimul moment din motive politice, și nu editoriale.

Conducerea a respins aceste critici, spunând că reportajul era dezechilibrat, deoarece nu includea interviuri cu oficialii administrației Trump.

Reportajul a fost în cele din urmă difuzat în ianuarie.