Un aliat puternic al Rusiei se declară pregătit să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina. Condiția pusă

China le-a semnalat diplomaților UE că este pregătită să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina în eventualitatea unei încetări a focului, a relatat publicația germană Welt, citând surse anonime din UE, potrivit The Kyiv Independent.

Cu toate acestea, China este pregătită să facă acest lucru doar „dacă forțele de menținere a păcii ar fi desfășurate pe baza unui mandat din partea Organizației Națiunilor Unite (ONU)”, susțin sursele Welt.

China este aliatul Rusiei, conform descrierii făcute de Vladimir Putin, care s-a întâlnit cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping, de peste 40 de ori în ultimul deceniu. În februarie 2022, cu câteva zile înainte ca Moscova să lanseze războiul împotriva Ucrainei, cei doi lideri au declarat că între țările pe care le conduc există un parteneriat strategic „fără limite”, pe care l-au reafirmat și în acest an.

În ultima săptămână, discuțiile despre războiul din Ucraina s-au concentrat într-o mare măsură pe forma garanțiilor de securitate pe care le-ar putea primi Kievul.

Ucraina a subliniat necesitatea unor garanții robuste de securitate cu sprijin internațional ca parte din orice negocieri de pace, acuzând Rusia că și-a încălcat în repetate rânduri angajamentele internaționale, inclusiv acordurile prealabile cu privire la suveranitatea ucraineană.

Reacții mixte la anunțul Chinei

Potrivit Welt, anunțul Chinei a fost întâmpinat cu reacții mixte, unele voci fiind de părere că o coaliție de țări care să includă și alte națiuni decât tradiționalii aliați occidentali ai Ucrainei ar face perspectiva unei forțe de menținere a păcii mai acceptabilă pentru Rusia.

Pe de altă parte, „există și pericolul să vrea China în primul rând să spioneze Ucraina și, în cazul unui conflict, va adopta o poziție clar pro-rusă în loc de o poziție neutră”, a declarat un diplomat de rang înalt din UE, familiarizat cu discuțiile în curs, pentru Welt.

Trimiterea de trupe străine în Ucraina, ca parte a sprijinului oferit de un grup de aliați cunoscut sub numele de „Coaliția de Voință”, este doar una dintre numeroasele propuneri formulate pentru a fi asigurată respectarea unui armistițiu în cazul unui acord cu Rusia.

Aproximativ 10 aliați europeni sunt dispuși să trimită trupe în Ucraina, după cum a relatat Bloomberg în 19 august. Regatul Unit, Franța, Lituania și Estonia și-au declarat public disponibilitatea de a face un astfel de pas.

SUA a exclus posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina, însă și-a exprimat deschiderea pentru a oferi alte garanții de securitate.

Șeful NATO a mers la Kiev

Chestiunea garanțiilor de securitate a fost abordată și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în discuția purtată cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, la Kiev.

„Lucrăm acum împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a declarat Rutte într-o conferință de presă.