Un lider important al „facțiunii conservatoare” din PNL spune că nu știe dacă guvernul Veștea trece, dar face o precizare „foarte sinceră”

Deputata Alina Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea, a declarat, luni, înainte de ședința Parlamentului cu privire la învestirea cabinetului, că nu poate să anticipeze care va fi votul și a făcut un apel la responsabilitate.

„Pentru mine mai important decât orice vot de astăzi este să ieșim din blocaj. Ca urmare, eu voi fi extrem de atentă să păstreze direcția proeuropeană, proatlantică, parteneriatele strategice și prezența mea în acest guvern, dacă va fi învestit în această seară, va garanta această direcție. Nu pot să anticipez care va fi votul și spun foarte sincer: nu știu cine va vota acest guvern, dar dacă aș putea să fac un ultim apel, ar fi acela la responsabilitate, nu știu ce vor face colegii din Parlamentul României”, a afirmat Gorghiu, potrivit Agerpres.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, luni, în ședință comună, pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Urmăriți în timp votul din Parlament privind învestirea Guvernului Veștea, LIVETEXT pe HotNews.

Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.

Duminică seară, un grup de 23 de liberali, care se intitulează „facțiunea conservatoare din cadul PNL”, au semnat o declarație în care aceștia au susținut că ultimatumul dat, de a demisiona din partid, este lipsit de temei staturar întrucât este invocat încălcarea unor reguli, fără ca acesea din urmă să fie menționate explicit.

Politicienii din „Facţiunea Conservatoare din cadrul PNL” care au semnat declaraţia sunt: Adrian Veştea, Toma Petcu, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Rareş Bogdan, Alina Gorghiu, Alexandru Popa, Andrei Alexandru, Andrei Baciu, Monica Anisie, Ciprian Pandea, George Scarlat, Ion Iordache, Lucian Bode, Aneta Matei, Mihai Culeafă, Mihai Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Răzvan Prişcă, Sorin Cîmpeanu, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu.