Lider din tabăra anti-Bolojan, mesaj după noul proces câștigat de „puciștii” din PNL: Eu voi fi în partid foarte multă vreme de acum încolo

„Această decizie este executorie de drept, deci trebuie pusă teoretic imediat în aplicare. Nimeni nu se bucură de această soluție în instanță”, a declarat deputata liberală Alina Gorghiu, pentru HotNews, după hotărârea de astăzi a instanței, prin care au fost suspendate deciziile celui mai recent Congres al partidului.

Tribunalul Bucureşti a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului.

„Această decizie de astăzi este executorie de drept, deci trebuie pusă teoretic imediat în aplicare. Mai precizez un lucru, ca să înțeleagă orice membru al Partidului Național Liberal: Nimeni nu se bucură de această soluție în instanță. Și primim această decizie cu foarte multă responsabilitate, cu calm, cu deschidere, pentru că nu vrem să o transformăm în victoria unei tabere împotriva alteia sau a unor oameni împotriva altora, ci vrem doar să ajungem la o normalitate în interiorul partidului”, a spus, pentru HotNews, Alina Gorghiu.

Fostul ministru al Justiției a fost unul dintre susținătorii premierului desemnat, liberalul Adrian Veștea, care a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan fără consultarea PNL, în timpul demersului acestuia de a obține votul de încredere al Parlamentului.

„Partidul Național Liberal nu poate fi un partid care să fie condus prin decizii abuzive sau prin decizii luate cu încălcarea regulilor statutare. Îmi doresc să ne întoarcem la un dialog cu actuala conducere a partidului, la echilibru și la normalitate statutară. Și să știți că nimeni nu apelează la justiție de bine. E o hotărâre care ne oferă tuturor șansa să revenim la rațiune”, a mai afirmat deputata liberală.

Îndemn pentru conducerea PNL

„Mi-aș dori să văd că actuala conducere a partidului va renunța la seria de demersuri pe care noi le-am considerat abuzive împotriva noastră și să găsească un moment în care să înțeleagă că hotărârea Tribunalului de astăzi poate fi privită și ca oportunitate de reconciliere instituțională”, a precizat fostul ministru al Justiției, pentru HotNews.

Alte declarații făcute de Alina Gorghiu:

„ Eu voi fi în Partidul Național Liberal foarte multă vreme de acum încolo, pentru că nu există niciun motiv, nici în dreptul meu, nici în dreptul altor colegi, astfel încât PNL sau o conducere – azi e una, mâine poate să fie alta – să decide excluderea noastră.

Eu voi fi în Partidul Național Liberal foarte multă vreme de acum încolo, pentru că nu există niciun motiv, nici în dreptul meu, nici în dreptul altor colegi, astfel încât PNL sau o conducere – azi e una, mâine poate să fie alta – să decide excluderea noastră. După 25-26 de ani de politică liberală știu exact care sunt drepturile mele ca om politic, care sunt drepturile mele ca liberal și în niciun caz nu o să tac atunci când cineva crede că poate să-mi închidă gura prin fluturarea sancțiunii excluderii. Excluderea să știți că nu este o simplă sancțiune politică, ea trebuie argumentată, trebuie să încalci statutul flagrant pentru a se ajunge la cea mai drastică sancțiune pe care statutul Partidului Național Liberal o prevede.”

Tribunalul București (TMB) a decis, mai devreme în cursul zilei, suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, decizii luate de noua conducere aleasă la Congres. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

În schimb, deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, a declarat, pentru HotNews, că decizia Tribunalului Municipiului București arată că se încearcă subordonarea PNL de către „sistem” prin „forța justiției strâmbe”.

La Congresul PNL din 21 iunie a fost aleasă o nouă conducere în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte.

După suspendarea deciziei se revine la vechea conducere cu patru prim-vicepreședinți, între care trei contestatari ai lui Bolojan: Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp.

Decizia de miercuri a venit la o săptămână după ce Tribunalul București a suspendat alte decizii ale BPN al PNL convocat de Ilie Bolojan. Pe 1 iulie, TMB a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului pentru numirea noii conduceri. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.