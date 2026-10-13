Tranzacție majoră pe piața asigurărilor. Allianz-Țiriac poate prelua Campion Broker, dar în anumite condiții

Consiliul Concurenței a identificat riscul ca, după preluarea Campion Broker de Asigurare și Reasigurare, Allianz-Țiriac să poată avea acces, prin intermediul brokerului, la informații comerciale sensibile ale companiilor de asigurări concurente care colaborează cu acesta. De aceea, Consiliul Concurenței a autorizat, cu impunerea unor condiții, tranzacția prin care Allianz-Țiriac Asigurări intenționează să preia Campion Broker de Asigurare și Reasigurare.

Potrivit Consiliului Concurenței, informațiile la care ar putea exista acces pot include nivelul primelor de asigurare, condițiile comerciale oferite clienților, strategiile de vânzare și comisioanele de intermediere.

Pentru eliminarea acestor riscuri, Allianz-Țiriac și-a asumat o serie de angajamente pe care va trebui să le respecte, a anunțat marți Consiliul Concurenței printr-un comunicat de presă.

Conducere separată și reguli privind informațiile comerciale

Una dintre condițiile impuse vizează separarea conducerii Allianz-Țiriac de cea a Campion Broker. Funcțiile de conducere și cele relevante pentru activitatea celor două companii vor trebui exercitate de persoane distincte.

De asemenea, Campion Broker nu va putea favoriza produsele Allianz-Țiriac în activitatea sa de intermediere. Recomandările făcute clienților vor trebui să se bazeze pe criterii obiective și verificabile.

Consiliul Concurenței a impus și limitarea accesului Allianz-Țiriac la informațiile comerciale sensibile ale asigurătorilor concurenți care colaborează cu brokerul. În acest scop vor fi stabilite reguli clare privind schimbul de informații între cele două companii.

Bariere informatice pentru protejarea informațiilor concurenților

Angajamentele asumate de Allianz-Țiriac prevăd utilizarea unor modele prestabilite de raportare și a unor echipe dedicate, formate din persoane autorizate să gestioneze informațiile sensibile și obligate să respecte condiții de confidențialitate.

Vor fi instituite, de asemenea, bariere informatice și organizatorice pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele și documentele care conțin informații comerciale sensibile.

Allianz-Țiriac va trebui să introducă și o procedură internă privind respectarea legislației concurenței și a legislației referitoare la distribuția de asigurări în relația cu Campion Broker.

Un mandatar independent va monitoriza respectarea condițiilor

Respectarea tuturor acestor angajamente va fi monitorizată de un mandatar independent desemnat de Consiliul Concurenței.

Mandatul acestuia va fi de trei ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă unul sau doi ani.

Consiliul Concurenței precizează că măsurile au fost stabilite pentru a elimina riscurile concurențiale identificate în urma analizei tranzacției, în special cele legate de posibilul acces al Allianz-Țiriac la informații comerciale sensibile ale competitorilor săi.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri

Nerespectarea obligațiilor asumate și impuse prin decizia Consiliului Concurenței poate atrage sancțiuni semnificative.

Potrivit Legii concurenței, neîndeplinirea unei obligații, a unei condiții sau a unei măsuri impuse printr-o decizie a autorității de concurență se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării.

Prin autorizarea condiționată, preluarea Campion Broker de către Allianz-Țiriac poate avea loc, însă cu respectarea măsurilor stabilite pentru separarea activităților și protejarea informațiilor comerciale ale asigurătorilor concurenți.

Consiliul Concurenței a organizat, în iulie, dezbatere publică privind propunerile de angajamente depuse de compania Allianz-Țiriac Asigurări SA pentru achiziționarea Campion Broker de Asigurare și Reasigurare SRL. Măsurile aveau scopul de a elimina îngrijorările de natură concurențială identificate de autoritate în cadrul tranzacției.

Îngrijorările exprimate atunci de autoritate vizau riscul ca Allianz-Țiriac să obțină, prin intermediul Campion Broker, acces la informații comerciale sensibile ale companiilor de asigurare concurente care colaborează cu Campion Broker.