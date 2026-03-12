Scandal la cel mai bun restaurant din lume, unde o masă de lux costă 1.500 de dolari: Un chef celebru acuzat de abuz a demisionat

Bucătarul-șef al celebrului restaurant Noma din Danemarca a demisionat în urma unor acuzații de abuz verbal și fizic, chiar în ziua deschiderii unei rezidențe exclusiviste în Los Angeles, potrivit BBC. Decizia vine după ce foști angajați l-au reclamat pentru crearea unui mediu de lucru „toxic” în bucătărie.

René Redzepi, co-fondatorul și cheful restaurantului Noma, și-a anunțat, miercuri, plecarea pe rețelele de socializare: „După mai bine de două decenii în care am construit și condus acest restaurant, am decis să mă retrag și să le permit liderilor noștri extraordinari să conducă restaurantul către următorul capitol”.

Noma, considerat un etalon al gastronomiei mondiale, deține trei stele Michelin și a fost desemnat de cinci ori cel mai bun restaurant din lume de către publicația The World’s 50 Best Restaurants.

El a demisionat și din consiliul de administrație al MAD, o organizație non-profit pe care a fondat-o în 2011 și care, potrivit site-ului său web, se concentrează pe ajutorarea celor care sunt noi în industria restaurantelor.

Anunțul lui Redzepi vine în contextul unui scandal recent, după ce un articol publicat de The New York Times a inclus mărturiile a zeci de foști angajați. Aceștia l-au acuzat pe celebrul bucătar de crearea unei culturi abuzive în bucătărie, care includea amenințări verbale și maltratări fizice în restaurantul pe care l-a fondat în 2003.

Redzepi a răspuns acuzațiilor pe rețelele de socializare, spunând: „Celor care au suferit sub conducerea mea, din cauza judecății mele greșite sau a furiei mele, le cer scuze din suflet și am depus eforturi pentru a mă schimba”.

El a mărturisit că a „țipat și a împins oameni, comportându-se într-un mod inacceptabil” și a precizat că a urmat terapie pentru a găsi modalități mai bune de a-și gestiona furia.

Scandalul a afectat direct activitatea restaurantului, care se pregătea pentru o rezidență exclusivistă în Los Angeles, scrie BBC.

Deși rezervările pentru acest eveniment costau 1.500 de dolari de persoană și s-au epuizat în câteva minute, sponsori majori precum American Express au decis să se retragă.

În fața locației au apărut și proteste: „Cine vrea să mănânce mâncare care provine din lacrimile și sudoarea unor oameni care suferă?”, a declarat Saru Jayaraman, reprezentant al organizației One Fair Wage.