Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate

Locul pe unde hoții au pătruns în muzeul Luvru din Paris. Sursă foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Ultimele arestări au fost efectuate în Paris și Seine-Saint-Denis, dar bijuteriile estimate la peste 100 de milioane de euro sunt în continuare de negăsit, potrivit procurorului general al capitalei franceze Laure Beccuau, relataeză Le Parisien și Reuters.

Cinci persoane au fost arestate în ultimele ore, potrivit procurorului din Paris. În total numărul celor aflați în custodia autorităților franceze ajunge la șapte.

Primele două persoane, care au fost arestate sâmbătă și puse sub acuzare miercuri, și-au recunoscut parțial implacarea în jaful care a avut loc pe 19 octombrie.

Procuroarea a dezvăluit că aceștia nu au mărturisit „spontan” acuzațiile aduse împotriva lor în timpul audierilor, dar în cele din urmă au admis că au jucat un rol.

„Declarațiile lor par simpliste în comparație cu ceea ce apare în dosarul cazului”, a comentat procurorul, care a indicat că unul dintre ei a recunoscut că a fost prezent la locul jafului. Ea nu a specificat dacă acesta a recunoscut sau nu că s-a aflat în Galeria Apollo de unde au fost furate bijuteriile.

Mai mult, Laure Beccuau explică faptul că cele cinci noi arestări nu au legătură cu declarațiile primilor doi suspecți, pe care procurorul nu îi consideră persoane „care fac parte din vârful ierarhiei crimei organizate”, având în vedere cazierul lor judiciar.

Procurorii nu exclud implicarea unei rețele mai mari

Laure Beccuau a explicat că unul din cei cinci arestați în ultimele ore era în vizorul autorităților deoarece „există probe ADN care, în opinia noastră, îl legau de jaf”. Conform informațiilor Le Parisien, această persoană este unul dintre cei doi motocicliști prezenți în timpul jafului. Al patrulea membru al bandei prezente la muzeu în ziua jafului și creierul operațiunii nu au fost încă arestați.

Jaful a fost comis efectiv de patru persoane, dar Beccuau a declarat că nu exclude posibilitatea implicării unei rețele mai largi, inclusiv a unei persoane care ar fi putut ordona furtul și ar fi fost creierul din spatele acestuia.

„În acel moment, era evident că trebuia să accelerăm operațiunile de arestare”, a declarat Beccuau.

Lacunare majore de securitate

În cursul zilei de miercuri, poliția franceză a recunoscut existența unor lacune majore în sistemul de securitate al Muzeului Luvru.

Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat în fața parlamentarilor că sistemele învechite și reparațiile lente au lăsat puncte slabe. „Nu s-a făcut niciun pas înainte din punct de vedere tehnologic”, a afirmat acesta.

Faure a dezvăluit, de asemenea, că autorizația acordată Muzeului Luvru pentru utilizarea camerelor de securitate a expirat în luna iulie și că aceasta nu a fost reînnoită.

El a precizat că prima alertă către poliție nu a venit de la alarmele Luvrului, ci de la un ciclist din exterior, care a sunat la numărul de urgență după ce a văzut bărbați cu glugi și cu o scară mobilă.