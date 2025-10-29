Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut „parțial” implicarea. Ce se știe despre bijuterii

Cei doi suspecți arestați în cazul spectaculosului furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris au recunoscut „parțial” implicarea lor în jaf, scriu Sky News și Reuters.

Procuroarea pariziană Laure Beccuau a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă, susținută miercuri.

Patru hoți care aveau glugi au fugit cu bijuteriile după ce au pătruns în Luvru în dimineața zilei de 19 octombrie, într-un jaf care a expus lacunele de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

Procuroarea Beccuau s-a referit și l-a informațiile potrivit cărora poliția crede că jaful ar fi putut fi o treabă „din interior”.

Beccuau a precizat că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Conform legislației franceze privind furtul organizat, arestul preventiv poate dura până la 96 de ore. Această limită urmează să expire, iar procurorii trebuie să formuleze acuzații împotriva suspecților, să îi elibereze sau să solicite prelungirea arestului preventiv de către un judecător.

Lacune majore în sistemul de securitate

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, poliția franceză a recunoscut existența unor lacune majore în sistemul de securitate al Muzeului Luvru.

Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat în fața parlamentarilor că sistemele învechite și reparațiile lente au lăsat puncte slabe.

„Nu s-a făcut niciun pas înainte din punct de vedere tehnologic”, a afirmat acesta.

Faure a dezvăluit, de asemenea, că autorizația acordată Muzeului Luvru pentru utilizarea camerelor de securitate a expirat în luna iulie și că aceasta nu a fost reînnoită.

El a precizat că prima alertă către poliție nu a venit de la alarmele Luvrului, ci de la un ciclist din exterior, care a sunat la numărul de urgență după ce a văzut bărbați cu glugi și cu o scară mobilă.

Bijuteriile furate de la Luvru nu au fost încă recuperate

Bijuteriile furate de la muzeul Luvru nu au fost încă găsite, a precizat miercuri procuroarea din Paris.

Cei doi bărbați reținuți, ambii în vârstă de treizeci de ani și cu antecedente penale, au fost arestați sâmbătă. Unul dintre ei încerca să se îmbarce într-un avion care urma să ajungă în Algeria.

„Vreau să rămân optimistă că (bijuteriile) vor fi găsite și vor putea fi returnate Muzeului Luvru și, mai larg, națiunii”, a spus Beccuau.

Hoții au furat opt piese prețioase în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari din colecția Muzeului Luvru pe 19 octombrie, jaful expunând lacunele de securitate, întrucât au pătruns în cel mai vizitat muzeu din lume folosind o macara pentru a sparge o fereastră de la etaj, chiar în timpul programului de vizitare. Au fugit pe motociclete.

Camerele de supraveghere ale muzeului nu au reușit să detecteze intrușii la timp pentru a preveni jaful, care a durat între șase și șapte minute și a fost comis de patru persoane neînarmate, dar care au amenințat paznicii cu polizoare unghiulare.

Deficiențele de securitate de la Luvru au obligat muzeul să transfere unele dintre cele mai prețioase bijuterii ale sale la Banca Franței, sub escortă secretă a poliției, potrivit postului de radio francez RTL.

Vestea jafului a făcut înconjurul lumii, provocând o introspecție în Franța cu privire la ceea ce unii au considerat o umilință națională.