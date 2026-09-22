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Călin Georgescu este însoțit de ofițeri de politie către o dubă a jandarmeriei pentru a fi dus la sediul DIICOT pentru audiere, Bucuresti, 21 septembrie 2026 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Opinii /

Am aflat din ce trăiește Călin Georgescu

Senior editor

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În timp ce pentru unii, Călin Georgescu este „domnul președintele ales”, pentru un om de afaceri român este doar „cineva în care a avut încredere” și care l-a înșelat cu un milion de euro. Cazul și dosarul lui mi-au mai amintit de ceva.

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Sâmbătă, când în Rusia aveau loc „alegeri parlamentare”, la care partidele care se opun războiului nu au fost acceptate, am primit un mail de la un cetățean, pe nume Gabriel Lavrincic.

Acesta se lăuda că a fost desemnat „observator internațional” la secția de votare de la Ambasada Rusiei din București.