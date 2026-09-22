Am aflat din ce trăiește Călin Georgescu

Acesta se lăuda că a fost desemnat „observator internațional” la secția de votare de la Ambasada Rusiei din București.

Sâmbătă, când în Rusia aveau loc „alegeri parlamentare”, la care partidele care se opun războiului nu au fost acceptate, am primit un mail de la un cetățean, pe nume Gabriel Lavrincic.

În timp ce pentru unii, Călin Georgescu este „domnul președintele ales”, pentru un om de afaceri român este doar „cineva în care a avut încredere” și care l-a înșelat cu un milion de euro. Cazul și dosarul lui mi-au mai amintit de ceva.

Am căutat să văd cine este personajul și am găsit interviuri mai vechi cu el, din care am aflat că în copilărie a primit peste 22.000 de scrisori de la alți copii din URSS, motiv pentru care a intrat în Cartea Recordurilor, și că dragostea pentru Rusia i-a fost insuflată de bunicul său. Acesta a fost prizonier în lagărele din Siberia, acolo unde „a făcut cunoștință cu limba, cultura și frumusețile Rusiei”.

Presupun că nu știați că există și această perspectivă asupra lagărelor rusești: acolo nu doar se murea de foame, frig și boli, ci se făcea și puțin turism. Păcat că pe vremea aceea nu exista Instagram.

De ce am început cu această povestioară?

Pentru că realitatea în zilele noastre a devenit o plastilină de care tot felul de personaje și entități trag în toate direcțiile, cu scopul de a modela informațiile după propriile nevoi și interese. Din fericire, faptele rămân aceleași.

Georgescu și milionul de euro

În timp ce pentru unii, Călin Georgescu este „domnul președintele ales”, pentru un om de afaceri român este doar „cineva în care a avut încredere” și care l-a înșelat cu un milion de euro.

Pentru că nu și-a recuperat banii cu vorba bună, în ianuarie 2024, afaceristul a făcut plângere la parchet, plângere în urma căreia, luni seară, Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore sunt acuzația de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Desigur, nu înseamnă că Georgescu este vinovat. Acest lucru trebuie dovedit. Dar povestea nu a apărut chiar peste noapte: ea a fost dezvăluită încă din 2025 de un site de investigații.

Apare totuși o întrebare

După dosarul în care deja este trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu este cercetat acum și pentru înșelăciune, într-o cauză mai veche, deschisă în urma unei plângeri din ianuarie 2024 a unui om de afaceri.

Acuzațiile procurorilor, care pot fi citite aici, vorbesc despre o schemă clasică de escrocherie: victimei Răzvan Leu i s-a promis că va avea acces la o finanțare externă de 6 milioane de euro, pentru investiții, dacă plătește înainte o garanție de 1,1 milioane de euro.

Intermediarii împrumutului au fost Călin Georgescu, dar și un fost ofițer al serviciului secret al Ministerului de Interne, Ion Negoescu.

Afaceristul a virat banii în contul unei firme din Elveția, după cum i-a indicat Georgescu. Site-ul de investigații Captura scrie că firma respectivă era și conectată la spionajul rusesc de tehnologie.

Răzvan Leu nu a primit însă cele 6 milioane de euro de care avea nevoie. El spune că a încercat să-și recupereze milionul plătit drept garanție pe cale amiabilă, dar pentru că nu a primit banii, în ciuda promisiunilor repetate ale lui Georgescu, s-a adresat procurorilor.

Sigur că ne putem întreba, pe bună dreptate, dacă ridicarea politicianului din trafic și reținerea sa ulterioară, la mai bine de 2 ani de la plângerea făcută de Răzvan Leu, are vreo legătură cu criza politică actuală.

Mai ales că evenimentul vine la câteva zile după ce un miting al ciobanilor în Piața Victoriei a fost deturnat într-unul pro-Georgescu și pro-AUR, cu multe momente violente, după ce a fost alimentat în prealabil cu fake-news.

Între timp, Uniunea Europeană, „care voia să înfometeze România”, potrivit dezinformărilor care au circulat pe internet, a deblocat exporturile de oi și capre și a aprobat și 1,3 milioane de vaccinuri pentru animale. Tocmai pentru a rezolva problema reclamată de fermieri.

Reacția lui Simion și ce urmărește totuși el

Dar tensiunea în societate a rămas la cote înalte și pe fondul nemulțumirilor generale față de costul vieții, inflația mare sau prețurile la combustibil, peste media europeană.

„Oricare dintre noi poate fi următorul. România este o dictatură”, a scris pe Facebook George Simion, ca reacție la acțiunile procurorilor împotriva lui Georgescu.

Nu știu ce gândește cu adevărat șeful AUR, dar presupun că, din punct de vedere politic, i-ar conveni mai degrabă eliminarea din scenă a lui Georgescu și urcarea sa, în schimb, pe valul populist generat de fostul candidat prezidențial.

Ca o paranteză, la perchezițiile de azi din casa lui Georgescu procurorii au descoperit o legitimație contrafăcută a Ordinului de la Malta. Ambasadorul acestui ordin religios cunoscut, vechi de o mie de ani, a confirmat pentru G4 Media că legitimația este falsă.

Opinia face parte din newsletterul „Rațiunea, înapoi!” În aceeași ediție, am vorbit și despre o altă „schemă” – cea făcută de președintele Nicușor Dan, când l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan, precum și despre alegerile din Germania și cum se pregătește Giorgia Meloni pentru alegerile de anul viitor din Italia cu anunțul unor măsuri populiste.