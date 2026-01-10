„Am fost furios din cauza acestor erori grave”. Oficial elvețian, despre controalele autorităților la barul mistuit de incendiu

Liderul cantonului elvețian Valais, Mathias Reynard, a denunțat sâmbătă că autoritățile specializate nu au inspectat timp de șase ani barul din stațiunea Crans-Montana unde în noaptea de Revelion s-a produs incendiul în care 40 de oameni au murit, iar alți 116 au fost răniți, scrie Reuters.



Primarul stațiunii Crans-Montana afirmase în această săptămână că barul Le Constellation nu mai fusese inspectat din 2019, iar Mathias Reynard și-a exprimat stupoarea într-un interviu dintr-o publicație locală.



„Am fost furios, evident, din cauza acestor erori grave. Și cred că este normal să fiu furios, dar trebuie să lăsăm justiția să își urmeze cursul”, a declarat Reynard pentru publicația Le Temps, scrie Agerpres, citând Reuters.



În această săptămână, șeful securității din cantonul Valais a afirmat că spuma antifonică din subsolul barului Le Constellation, care a cauzat incendiul din noaptea de Anul Nou, ar fi trebuit să facă obiectul controalelor conform legii.



În ultimele zile, în Elveția s-au înmulțit apelurile pentru aducerea vinovaților în fața justiției.



Proprietarii barului Le Constellation au fost audiați vineri în cadrul anchetei penale deschise împotriva lor pentru posibile delicte comise din culpă, iar la finalul interogatoriului Jacques Moretti, unul dintre cei doi proprietari, celălalt fiind soția sa, a fost plasat în arest preventiv.



La finalul interogatoriului, Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, pentru a preveni orice tentativă de fugă. Moretti, care a fost condamnat într-un dosar de proxenetism în 2008, și soția sa sunt cercetați pentru „omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă”.

Conform datelor preliminare ale anchetei, tragedia a fost provocată de artificiile montate pe dopurile sticlelor de șampanie. Aprinse și ridicate de tineri către tavanul barului, acestea au intrat în contact cu spuma antifonică din plafonul încăperii și astfel s-a declanșat incendiul ce a cuprins rapid tot barul.