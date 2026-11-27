Inteligența artificială accelerează atacurile cibernetice, în timp ce multe companii din România încă nu știu cum să se protejeze. La DefCamp 2026, cea mai mare conferință de cybersecurity din regiune, susținută de Orange Business, am discutat cu trei specialiști despre noile amenințări, greșelile firmelor și pregătirea viitoarei generații de experți în securitate cibernetică.

Un angajat copiază din greșeală datele clienților într-un chatbot cu AI. O aplicație e atacată chiar în timpul unei actualizări. În altă companie, angajații nu știu ce să facă în primele minute ale unui atac cibernetic (care sunt cele mai importante). Sunt trei situații care pot avea consecințe mult mai grave decât par la prima vedere. Am discutat despre ele cu câțiva dintre specialiștii Orange Romania prezenți la DefCamp 2026, cea mai importantă conferință de securitate cibernetică din Europa Centrală și de Est, unde am descoperit cât de repede schimbă inteligența artificială regulile jocului.



Pe 19 și 20 noiembrie, Palatul Parlamentului din București a găzduit cea de-a 16-a ediție DefCamp, organizată de Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România cu susținerea Orange Business. Evenimentul a adus împreună hackeri etici internaţionali, cercetători, experți în securitate cibernetică și reprezentanți ai companiilor și autorităților publice. Pentru cele două zile de conferință, au venit peste 2.700 de persoane, din mai mult de 50 de țări. Conferința a adunat peste 100 de speakeri și 19 competiții de hacking, desfășurate în Hacking Village, zona în care participanții își pot testa abilitățile pe probleme tehnice concrete.

Programul conferinței a acoperit aproape tot ce înseamnă astăzi securitate cibernetică: de la atacuri ransomware, deepfake-uri și inteligență artificială până la securitatea dronelor, a infrastructurilor critice și a rețelelor de comunicații. Am văzut inclusiv prezentări despre vulnerabilități descoperite în sisteme de operare, atacuri asupra dispozitivelor conectate și metode prin care infractorii cibernetici folosesc tehnologii disponibile public.

Dincolo de prezentările tehnice și demonstrații, am vrut să înțeleg ce înseamnă toate aceste amenințări pentru companiile din România. Așa că am discutat cu trei specialiști din ecosistemul Orange, care privesc securitatea cibernetică din perspective diferite: Florin Popa, care coordonează activitatea B2B a Orange Romania, Mădălin Dumitru, CEO al SCUT, companie specializată în securitate cibernetică a Orange, având ca partener strategic Orange Cyberdefense, și Cristian Pațachia-Sultănoiu, Development & Innovation Manager la Orange Romania.

De ce un antivirus nu mai este suficient pentru securitatea unei companii

Orange a fost prezent pe scena conferinței, prin specialiștii implicați în dezbaterile din paneluri. Am vrut să aflu mai multe detalii despre greșelile pe care le fac companiile românești atunci când încearcă să se protejeze. Pentru că, înainte să vorbim despre atacuri sofisticate și inteligență artificială, există probleme mult mai simple care încă nu sunt rezolvate.

Care este cea mai mare greșeală pe care o fac firmele din România când vine vorba de securitate cibernetică?

Florin Popa: E greu să alegi, dar vorbim încă în România de companii mici și medii care nici măcar nu sunt informate corect. Au impresia uneori că, dacă își cumpără un antivirus online sau o minimă soluție de securitate, sunt protejate. Or, realitatea ne arată că cele mai multe dintre incidente pornesc de la erori umane, deci este nevoie de instruire în primul rând propriii angajați, pentru a evita marea majoritate a incidentelor care se pot întâmpla.

În ziua de azi, mai ales odată cu progresul inteligenței artificiale, care reprezintă atât o sursă de atacuri, cât și un instrument foarte bun de apărare, soluțiile de securitate cibernetică sunt foarte accesibile. Vorbim uneori despre soluții care costă câțiva euro pe lună și care îți pot proteja un laptop, un desktop sau un server de majoritatea amenințărilor pe care le întâlnim astăzi.

A treia eroare ține de realizarea unui set minim de copii de siguranță ale datelor. Dacă ar fi să rezum totul în trei idei, acestea ar fi instruirea angajaților, apelarea la specialiști în securitate cibernetică și crearea unor backupuri.

Cât de mari pot fi pierderile financiare pentru o companie care trece printr-un atac cibernetic?

Pierderile pot merge până la încetarea activității. Știm companii, și nu vorbim de istorii din afara țării, ci de companii locale, mai mici sau mai mari, care, din păcate, au ajuns aproape de faliment sau au avut activitatea întreruptă atât de mult timp încât au ajuns aproape de insolvență. Dacă ești o companie care oferă servicii bazate pe încredere, fie că vorbim despre servicii financiare, medicale sau de telecomunicații, ori despre servicii care presupun o relație apropiată cu clienții pentru că le găzduiești datele sau aplicațiile, criza de încredere este, din punctul meu de vedere, cel mai mare cost.

Ce probleme noi de securitate aduce folosirea inteligenței artificiale în companii?

Vedem în acest moment o adopție destul de accelerată a inteligenței artificiale. Companiile, în funcție de dimensiunea lor, adoptă acest tip de tehnologie într-un mod mai mult sau mai puțin controlat. Sunt, de multe ori, companii ai căror angajați folosesc soluții de inteligență artificială și le dau acces la datele companiei fără măcar să își dea seama.

Cum ajută Orange Business companiile să folosească inteligența artificială fără să-și expună datele

Florin Popa mi-a povestit că Orange Business a întâlnit situații în care angajații au încărcat în chatboturi publice fișiere care conțineau informații despre clienți, fără să știe exact ce se întâmplă cu acele date după încărcare.

Problema este că firmele au nevoie de inteligență artificială pentru a rămâne competitive, dar trebuie să poată controla utilizarea ei. Un exemplu de soluție oferită de Orange Business este Live Intelligence, o platformă care permite angajaților să folosească mai multe modele AI într-un mediu administrat de companie, cu protecția datelor și procesare în centre de date europene.

Potrivit lui Florin Popa, platforma a fost testată inițial în interiorul grupului Orange, unde a ajuns să fie utilizată lunar de aproximativ 100.000 de angajați, înainte de a fi extinsă către clienți. Prin această soluție, companiile pot oferi acces la modele precum ChatGPT, Claude sau Gemini, fără ca documentele introduse să fie folosite pentru antrenarea modelelor.

Pentru protecția infrastructurilor, Orange Business oferă și serviciile SCUT, companie specializată în securitate cibernetică din grupul Orange, care combină expertiza locală cu resursele partenerului strategic Orange Cyberdefense. Portofoliul SCUT acoperă consultanța și evaluarea riscurilor, monitorizarea permanentă, detecția și răspunsul la incidente cibernetice.

Un serviciu pe care Florin Popa îl consideră deosebit de relevant pentru piața românească este Dynamic SOC, o soluție de monitorizare și intervenție concepută inclusiv pentru IMM-uri, care combină tehnologia automatizată cu activitatea specialiștilor locali. Practic, o companie își poate conecta dispozitivele la acest serviciu, iar echipa de securitate urmărește în timp real posibilele amenințări și poate interveni atunci când apare un incident.

Numai că identificarea rapidă a unui atac rezolvă doar o parte din problemă. Compania trebuie să știe și ce decizii ia după ce află că a fost compromisă.

„Un atacator cu puține cunoștințe tehnice, susținut de inteligența artificială, poate deveni foarte eficient și periculos”

La DefCamp, una dintre temele importante a fost accelerarea atacurilor cibernetice cu ajutorul inteligenței artificiale. Adlen Chaikin, Principal Vulnerability Analyst la Recorded Future, a susținut o prezentare despre felul în care AI poate accelera descoperirea vulnerabilităților și despre nevoia companiilor de a identifica amenințările înainte ca acestea să fie exploatate. Exact despre această schimbare am discutat și cu Mădălin Dumitru, CEO al SCUT, care mi-a spus că evoluția din ultimele luni i se pare fără precedent în cariera sa. Cu aproape trei decenii de experiență în tehnologie și securitate cibernetică, Mădălin Dumitru a fondat și condus Cyber Smart Defence, companie specializată în securitate cibernetică, înainte de a prelua conducerea SCUT.

Ce vulnerabilități întâlniți cel mai frecvent în companii și cum schimbă inteligența artificială modul în care sunt exploatate?

Mădălin Dumitru: Timp de 15 ani am lucrat în securitate cibernetică ofensivă, cu obiectivul de a identifica vulnerabilitățile înainte ca atacatorii să le exploateze. În aproape trei decenii de activitate nu am mai întâlnit o accelerare de asemenea amploare. Inteligența artificială reduce semnificativ bariera tehnică de intrare și le permite inclusiv atacatorilor cu experiență limitată să devină mult mai eficienți într-un timp scurt.

Companiile trebuie să își reevalueze ritmul de actualizare a sistemelor de operare și a aplicațiilor. Modelele de inteligență artificială pot accelera identificarea vulnerabilităților și analiza diferențelor dintre versiunile succesive ale unei aplicații, inclusiv imediat după publicarea unei actualizări de securitate.

Atacatorii pot folosi aceste informații pentru a identifica vulnerabilitatea remediată și a accelera dezvoltarea unor instrumente de exploatare, proces cunoscut drept weaponization. Riscul major este ca timpul necesar exploatării unei vulnerabilități să devină mai scurt decât timpul de care au nevoie companiile pentru a o remedia.

Cum ajută concret SCUT o companie să identifice amenințările și să gestioneze un atac cibernetic?

SCUT este o companie specializată în securitate cibernetică, cu o echipă dedicată monitorizării, detecției și răspunsului la incidente. Monitorizăm infrastructura clienților, identificăm anomalii și tentative de atac și intervenim pentru a limita impactul incidentelor. În funcție de natura incidentului și de capabilitățile implementate, echipamentele compromise pot fi izolate în câteva minute, iar remedierea se realizează în funcție de complexitatea atacului. Obiectivul este să limităm propagarea amenințărilor și să protejăm continuitatea activității clientului.

Avem o echipă care monitorizează sistemele 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, 365 de zile pe an, astfel încât clienții noștri să fie protejați în timp real. Beneficiem și de o bază imensă de informații despre amenințări, threat intelligence, din partea partenerului nostru strategic Orange Cyberdefense, liderul european în securitate cibernetică. Discutăm despre 1,3 miliarde de euro cifră de afaceri numai din servicii de securitate cibernetică, 55.000 de clienți și peste șase milioane de echipamente protejate. În puțin peste un an de la lansare, SCUT a depășit 300 de clienți și 12.000 de echipamente protejate.

Care este cea mai periculoasă greșeală pe care o poate face o companie în primele minute ale unui atac cibernetic?

În primele minute, companiile care nu au un plan de răspuns la astfel de incidente fac greșeli foarte mari. Chiar îi ajută pe atacatori în anumite situații, pentru că fac acțiuni necontrolate, neplanificate și imature. De aceea, un plan foarte bine pus la punct și testat este cel mai eficient. În momentul în care se întâmplă un atac cibernetic, fiecare persoană din fiecare departament trebuie să știe ce are de făcut.

Aici nu mai este vorba exclusiv despre specialiștii IT. Securitatea cibernetică este o responsabilitate de management, pentru că un atac poate afecta întreaga activitate a companiei. Trebuie stabilit cine ia deciziile, cine comunică cu angajații și clienții, cine contactează autoritățile și cine coordonează intervenția tehnică. Aceste responsabilități trebuie definite și testate înainte de incident, nu în timpul crizei.

Am văzut cum se simulează un atac cibernetic asupra unei companii la DefCamp

Tema a fost ilustrată și la standul Orange Business și SCUT, unde participanții au putut încerca live ZeroDay Express, un simulator de criză cibernetică. Într-un scenariu fictiv de atac ransomware, fiecare participant a fost pus în rolul unei persoane care trebuie să ia decizii pentru companie: director general, responsabil cu securitatea, specialist în monitorizarea incidentelor sau reprezentant al departamentului de comunicare. Informațiile despre atac apăreau treptat, iar deciziile luate influențau desfășurarea crizei. Exercițiul arăta de ce un plan de intervenție trebuie testat înainte să apară o problemă reală.

Tot Mădălin Dumitru a participat în prima zi la panelul „CRA: The Clock Is Ticking”, dedicat Cyber Resilience Act, regulamentul european care introduce cerințe obligatorii de securitate pentru produsele cu componente digitale comercializate în Uniunea Europeană. Alături de reprezentanți ai autorităților și ai industriei, a discutat despre pregătirea României pentru aplicarea noilor reguli, obligațiile de raportare și provocările de conformare pentru companii.

Dar toate aceste sisteme de protecție, centre de monitorizare și reguli europene depind în cele din urmă de specialiștii care trebuie să le pună în practică, iar pregătirea lor este o altă problemă importantă pentru industria de securitate cibernetică.

„Vin pentru vibe și rămân pentru comunitate”: cum se pregătește următoarea generație de specialiști în cybersecurity

În Hacking Village, zona dedicată competițiilor de la DefCamp, participanții au avut de rezolvat probleme care presupuneau identificarea vulnerabilităților din aplicații, dispozitive electronice și rețele de comunicații. Orange Business a susținut trei dintre cele 19 competiții ale ediției 2026: D-CTF, în care echipele au atacat și apărat sisteme informatice într-un mediu controlat, Memory Leak, dedicată investigării vulnerabilităților hardware, și Untangle the Spectrum, în care participanții au trebuit să identifice și să decodeze semnale wireless.

Sunt exact tipurile de exerciții practice despre care am discutat cu Cristian Pațachia Sultănoiu, Development & Innovation Manager la Orange România. El a participat la panelul „Hacking the Curriculum: The State of Cybersecurity Education”, unde reprezentanți ai universităților, industriei și autorităților au analizat felul în care ar trebui pregătiți viitorii specialiști.

Ce competențe le lipsesc cel mai des tinerilor care vor să lucreze în securitate cibernetică?

Cristian Pațachia Sultănoiu: Din ce am observat, problema vine din foarte multe cunoștințe acumulate în mediul academic, din cărți, dar foarte greu legate de zona practică, de scenariile reale care se întâmplă în momentul de față, de exemplu, în mediul privat, într-o companie.



Cum contribuie Orange la pregătirea noii generații de specialiști în securitate cibernetică?

Am început cu comunitatea. Ne-am gândit împreună cu organizatorii și cu partenerii noștri de la DefCamp cum facem să aducem și mai multe cunoștințe, mai multă comunicare. Aici exista deja acest CTF și ne-am gândit că ar trebui să creăm ceva și în țară. Aveam nevoie de două componente: un program prin care să ducem activitățile către tineri și o platformă pe care să aducem provocări și exerciții reale.



Așa au apărut UNbreakable România și CyberEDU, două proiecte dezvoltate împreună cu Bit Sentinel. UNbreakable organizează activități și competiții pentru liceeni și studenți din întreaga țară, iar CyberEDU este platforma pe care participanții își pot testa și dezvolta cunoștințele. Platforma este folosită inclusiv pentru pregătirea angajaților Orange și a unor clienți ai companiei.

De la competiții de hacking la detectarea dronelor: cum pregătește Orange viitorii specialiști

Cristian Pațachia mi-a explicat că proiectele au crescut în timp și au ajuns să adune peste 35.000 de participanți și utilizatori ai ecosistemului de pregătire. Pentru angajatori, experiența obținută prin exercițiile practice poate fi un indicator relevant al competențelor unui candidat, dincolo de diplomele universitare.

Iar competițiile precum cele de la DefCamp au un rol important și pentru comunitate. „Vin pentru vibe și rămân pentru comunitate și expertiză”, spune Cristian Pațachia. Unele dintre echipele formate în jurul acestor competiții au ajuns să participe la campionate internaționale de securitate cibernetică.

Orange încearcă să lege această pregătire și de cercetarea universitară prin laboratoarele 5G dezvoltate în parteneriat cu instituții de învățământ superior. În România fiind 3 care funcționează în paralel: în București, din 2021, în Iași, din 2023, Cluj-Napoca, din 2026. Obiectivul este ca rezultatele cercetării din laboratoare să poată fi transformate în prototipuri, produse și servicii care răspund unor nevoi concrete.

Un exemplu despre care mi-a povestit Cristian Pațachia este proiectul cercetătorilor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prezentat la standul Orange din cadrul DefCamp. Este un prototip pentru detectarea dronelor care combină semnale radio, imagini video și sunete, analizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Tehnologia ar putea fi folosită în viitor pentru protejarea infrastructurilor importante, de la instalații industriale până la aeroporturi sau rețele energetice.

Legătura dintre cercetare și protejarea infrastructurilor a fost prezentă și în programul conferinței. Răzvan Mihai, IoT Architecture and Services Expert la Orange Romania, a participat alături de Lucian Nitescu, de la Bit Sentinel, și Robert-Ștefan Șandru, de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, la prezentarea „Open 5G Under Test: O-RAN pentesting with 5G-TACTIC”. Discuția a abordat testarea vulnerabilităților din rețelele 5G deschise, în cadrul unui proiect european care urmărește îmbunătățirea securității acestora. Proiectul și-a propus să realizeze un ghid pentru protejarea rețelelor 5G, destinat operatorilor telecom și autorităților naționale cu atribuții în domeniu.

Articol susținut de Orange Romania