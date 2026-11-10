Am fost la primul test de Internet la 50 Gbps din România

Orange a testat pentru prima dată în România tehnologia 50G PON, o nouă generație de internet prin fibră optică, cu o capacitate maximă teoretică de 50 Gbps. În laboratorul lor din sediul Politehnicii București, vitezele au ajuns la aproximativ 40 Gbps la descărcare și încărcare. Am fost să aflăm cum pot fi folosite asemenea conexiuni pentru aplicații de inteligență artificială și jocuri în cloud, cine ar beneficia primul și când ar putea ajunge în locuințe.

Când lucrezi la un studio video profesionist, cum avem noi la HotNews, știi că o parte mare din muncă implică să plimbi fișierele de la unul la altul. Filmezi, copiezi materialele, dai send, iar cineva trebuie să le descarce înainte să se apuce de montaj. Dacă sunt filmări mari, așteptarea asta poate ajunge să-ți ocupe și jumătate de zi de lucru.



Am fost la Orange 5G Lab din București, să vedem cum ar putea schimba lucrurile o conexiune de 50 Gbps. Orange a realizat aici, pe 29 octombrie, primul test din România al tehnologiei 50G PON, împreună cu echipa Politehnicii București. Noua generație de conexune prin fibră optică crește capacitatea conexiunii de la 10 la 50 Gbps, adică volumul de date care poate circula într-o secundă.

În măsurătoarea prezentată, viteza efectivă a fost de aproximativ 40 Gbps, atât la trimiterea, cât și la primirea datelor. Testul s-a făcut între două calculatoare din laborator, prin echipamentele noii rețele 50G PON. O parte din capacitatea internetului tău lucrează în fundal pentru a asigura securitatea și livrarea corectă a datelor. De aceea, viteza reală de navigare poate fi ușor diferită de capacitatea totală a conexiunii.

Pentru a arăta la ce poate folosi conexiunea, echipa a prezentat un mod de lucru în care materialele video erau păstrate pe un server, iar calculatorul care le stoca le punea la dispoziția celorlalte dispozitive prin rețea. De pe calculatorul folosit pentru montaj, fișierele puteau fi accesate direct din programul de editare.



În demonstrație au fost folosite filmări 8K, cu imagini la rezoluție foarte mare și fișiere voluminoase. Pentru o echipă care lucrează cu asemenea materiale, avantajul este accesul la ele fără copierea prealabilă a întregii arhive. Conexiunea trebuie să poată aduce datele suficient de repede încât oamenii să poată lucra cu fișierele păstrate pe server.



Același principiu a fost arătat și prin folosirea spațiului de stocare de pe server ca pe un hard disk conectat la calculator. Îți găsești fișierele și le deschizi de unde lucrezi, deși ele sunt păstrate fizic în altă parte.



Astfel de conexiuni devin utile când crește volumul de date sau când mai mulți oameni au nevoie să le folosească în același timp. De exemplu, într-o companie, mai multe echipe pot lucra cu aceeași arhivă, iar într-o universitate, toți studenții pot accesa fișiere păstrate într-un singur loc, fără să le copieze pe fiecare calculator, după cum ne-a explicat și Iulian Gimiga, Fixed Access Network & Transmission Manager, Orange Romania:

„Cred că, pentru început, în următorii 2–3 ani, ca orizont de timp, văd un use-case mai apropiat în zona de campusuri, de B2B, de business. Dar, pe măsură ce stream-urile 8K devin mainstream, pe măsură ce Wi-Fi-ul ajunge la performanțe din ce în ce mai bune în zona rezidențială, cred că există clar un use-case în 3–4 ani (eu așa o văd, dar asta depinde foarte mult și de factori care nu țin neapărat de tehnologie) și în zona de rezidențial.”

Pentru folosirea acasă, contează și cât vor costa routerele și celelalte echipamente necesare. Acestea trebuie să poată lucra la asemenea viteze și să devină mai accesibile. Estimarea lui Gimiga depinde, așadar, și de prețuri, și de nevoile celor care ar folosi conexiunea.



Un avantaj pentru trecerea la noua tehnologie 50G PON este că fibra optică instalată până la client poate fi păstrată. Orange poate moderniza echipamentele din rețea și poate trece utilizatorii treptat la noua generație, fără să schimbe cablul până la fiecare dintre ei.



Testele de la București sunt realizate în laboratorul din Centrul de Cercetare CAMPUS, unde Orange lucrează cu echipa Politehnicii București. Cercetătorii pot prelua o parte din testele de care are nevoie compania, pot măsura rezultatele și pot verifica soluțiile înainte ca acestea să ajungă în servicii pentru clienți.



Demonstrația ne-a arătat că viteza mare nu e doar visul nostru pentru jocuri și filme la rezoluții mari, ci rezolvă o problemă concretă de care ne lovim cu toții profesional, aceea de a lucra cu multe fișiere imense fără să le copiezi mereu dintr-un loc în altul. Pentru firmele care fac asta zilnic, acest nou sistem aflat încă în teste pare deja o necesitate.

Articol susținut de Orange Romania