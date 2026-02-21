„Am fost mai puțin izolați decât se spune”. Ce spune consilierul lui Nicușor Dan despre prezența acestuia la Consiliul pentru Pace convocat de Trump

Ce s-a întâmplat la Washington a fost „principalul proces, dacă nu unicul proces prin care comunitatea internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu” și era „dificil” pentru România să nu fi participat, a declarat, pentru Digi24, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Întrebat, într-un interviu pentru Digi24, ce a câștigat România prin prezența lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului Păcii inițiat de Donald Trump, Marius Lazurca a spus că „a fost o prezență semnificativă”:

„A fost remarcată mai cu seamă în Statele Unite, inițiatorul acestui format și principalul actor în acest grup de state care își propun în această etapă să avanseze procesul de pace din Gaza”.

„Am fost mai puțin izolați decât se spune”

El a spus că există „un cadru legal solid, întemeiat pe Carta Națiunilor Unite”, care permite României să participe la efortul de pace din Gaza.

„În al doilea rând, am fost mai puțin izolați decât se spune. Uniunea Europeană a fost prezentă în acest format printr-un membru al Comisiei Europene”, a declarat consilierul lui Nicușor Dan.

El a spus că prezența președintelui la evenimentul de la Washington „vine și în urma unei lungi tradiții de implicare în procesul de pace și de atenție pe care am dat-o procesului de pace din Orientul Mijlociu”.

„Era dificil pentru noi să nu fi participat la acest unic proces de pace”

„De altfel, ce s-a întâmplat la Washington zilele trecute a fost principalul proces, dacă nu e prea îndrăzneț să spun, unicul proces prin care comunitate internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu. Era pentru noi dificil pentru noi să nu fi participat la acest, încă o dată o spun, unic proces de pace dedicat Orientul Mijloc”, a afirmat Marius Lazurca.

Întrebat dacă după prezența de la Washington au crescut șanșele ca în perioada următoare președintele Nicușor Dan să se întâlnească cu Donald Trump sau ca oficiali americani să vină în România, Lazurca nu a dat un răspuns concret:

„Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficiali americani mi-au confirmat-o nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin șeful statului, îl dă acestei inițiative a Statelor Unite sau inițiativelor, în general, ale administrației Trump.

Nu pot, așadar, exclude că din energia pozitivă pe care președinte a creat-o prin această prezență se pornoaște și alte proiecte benefice pentru România”.

Chestionat despre zvonurile privind o posibilă vizită la București a șefului diplomației americane, Marco Rubio, Marius Lăzurca a spus că acest subiect este încă „prematur”.

„Cert este că președintele a evocat elemente importante ale cooperării bilaterale în această conversație, elemente care pot permite desigur, concretizarea unei vizite”, a adăugat consilierul președintelui.

Cum a răspuns Nicușor Dan criticilor că a mers la Consiliul pentru Pace

Prezența la Washington la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump a fost un gest simbolic pentru relația România – SUA, a motivat președintele într-o conferință de presă susținută joi seară la sediul Ambasadei României la Washinton.

„Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic. Este o chestiune de securitate într-o lume în care toate lucrurile sunt legate între ele”, a explicat Dan.

Rugat să răspundă celor care au criticat deplasarea sa la Washington pentru summit-ul lui Trump, el a replicat:



„Pentru politica noastră externă este important să fim parteneri în diferite formate și să consolidăm parteneriatul cu SUA. De asta am venit. Se pune întrebarea cum alegi între SUA și UE. Răspunsul meu este că nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem. Comisia Europeană a fost prezentă”.