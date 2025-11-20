„Am fost un fel de părinte politic al lui Nicușor Dan”. Orban îl critică voalat pe președinte, care „se înțelege atât de bine cu Grindeanu” și face „declarații oarecum echivoce”

Ludovic Orban, plecat din echipa lui Nicușor Dan la inițiativa președintelui, a declarat joi la B1 TV că din postura de consilier prezidențial l-ar fi sfătuit pe șeful statului să nu îl demită, invocând printre altele „calibrul”, dar și faptul că a fost „ca un fel de părinte politic” pentru actualul lider de la Cotroceni.

Întrebat dacă se aștepta la „valul de dezaprobare” pe care l-a stârnit decizia președintelui de a-l îndepărta din echipă, fostul consilier al lui Nicușor Dan pe probleme de politică internă a spus: „Mă așteptam. Dacă m-ar fi întrebat, ca și consilier prezidențial, dacă să îl demită pe Ludovic Orban, i-aș fi spus că există un consilier pe care sfatul meu ar fi să nu îl demită, din câteva motive”.

„Să lăsăm falsa modestie deoparte”, a continuat Ludovic Orban, invocând „calibrul, background-ul, experiența” ca motive pentru care consideră că președintele nu ar fi trebuit să îl demită.

Un alt motiv invocat de Ludovic Orban a fost rolul pe care consideră că l-a jucat în ascensiunea politică a lui Nicușor Dan: „Faptul că foarte multă lume știe ce am făcut eu pentru Nicușor Dan, am fost ca un fel de părinte politic al lui Nicușor Dan, de la Primăria Capitalei 2020, Primăria Capitalei 2024, inclusiv prezidențialele din 2025”.

Fostul premier a menționat și un al treilea motiv: „Faptul că ceea ce gândesc și ceea ce spun este în mare măsură conform așteptărilor celor care au crezut în Nicușor Dan, care nu cred că sunt încântați când văd că Nicușor Dan se înțelege atât de bine cu Grindeanu. Nu cred deloc că sunt încântați când dă declarații oarecum echivoce legate de pensiile speciale ale magistraților”.

„L-aș fi sfătuit să nu încerce această mediere”

Întrebat de ce consideră că face Nicușor Dan „declarații echivoce” cu privire la pensiile magistraților, Ludovic Orban a spus că președintele „este un om care trebuie să medieze”.

„A încercat să medieze. A avut bune intenții să încerce să medieze și să se ajungă la o soluție astfel încât să se evite posibilitatea de atacare la Curtea Constituțională, numai că nu se poate discuta cu actualii lideri ai magistraților, adică cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și cu președintele CSM, pentru că sunt complet nerezonabili. Dacă m-ar fi întrebat dacă să genereze această mediere, eu l-aș fi sfătuit să nu încerce această mediere. Era suficientă medierea pe care a făcut-o între partide marția trecută”, a continuat fostul consilier al lui Nicușor Dan.

Ludovic Orban a fost întrebat apoi de ce și-a „asumat rolul de a-i critica public” pe magistrați.

„N-am criticat public. Eu sunt consecvent în declarațiile pe care le-am dat de-a lungul timpului și inclusiv în poziția pe care a avut-o președintele, iar eu am exprimat o poziție conform poziției președintelui, care a avut o anumită flexibilitate, manifestată doar cu dorința de a se ajunge la o înțelegere (…). Am manifestat, practic, voința președintelui, care a încercat să se ajungă la o înțelegere astfel încât să se evite un nou atac la Curtea Constituțională care să ducă la, practic, pierderea celor 230 de milioane la care avem dreptul din tranșa a 3-a de la PNRR”, a conchis Orban.