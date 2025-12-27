„Am intrat într-un episod de iarnă autentică”. Ministrul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), pe fondul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ședința a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop, potrivit comunicatului transmis de instituție.

Secretarul de stat a spus că „s-a impus convocarea acestui CMSU ținând cont că am intrat într-un episod de iarnă autentică, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane și până la 130-140km/h, ninsori viscolite și zone cu vizibilitate redusă”.

„Tinând cont că mulți sunt în minivacanță este foarte important să aibă o atenție sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte și să țină legatura cu SALVAMONT. Autoritățile locale primesc toate avertizările și le vor transmite, conform procedurilor, și către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roșu, astfel încât populația să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme”, a adăugat Raul Pop, citat în comunicatul ministerului.

Avertizările emise de ANM

Ministerul Mediului a amintit că până luni seară, la ora 21, este în vigoare o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

„Astfel, vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, apoi, până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70…90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă”, a precizat instituția.

„De asemenea, în zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, și de 15…20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei”, se mai arată în comunicat.

Până sâmbătă noapte, la ora 23, este în vigoare și un cod galben: „În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, 90….110 km/h, viscolind zăpada depusă. Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în Moldova, în vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h”.

Apoi, va intra în vigoare un cod galben valabil până luni, la ora 10: „În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h”.

Din noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 2, și până luni, la 10, mai multe zone vor fi sub cod portocaliu: „În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită. Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă”.

„Nu sunt prognozate fenomene hidro periculoase”

Ministerul Mediului a precizat că tendința debitelor şi a nivelurilor în următoarele zile este „în general de staționaritate și de uşoară scădere în majoritatea bazinelor hidrografice”.

Dunărea, la intrarea în țară, are un debit de 2900 m3/s. Acesta va fi fi în scădere în următoarele două zile, până la valori de 2600 m3/s, iar apoi este așteptat un regim relativ staţionar în jurul valorii de 2600 m3/s, până la începutul lunii ianuarie.

„În aceste condiții atragem atenția deținătorilor amenajărilor hidrotehnice că trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni formarea podurilor de gheață care să blocheze prizele sau evacuatorii hidraulici ai barajelor. De asemenea, este obligatoriu să fie asigurată sursa alternativă de alimentare cu energie electrică pentru situații de întrerupere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile”, a conchis Ministerul Mediului.