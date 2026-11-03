Am întrebat doi profesori de matematică ce meditații sunt mai eficiente: individuale sau în grup? „Uneori, cele individuale sunt un moft”

Individual sau în grup? O dată pe săptămână sau mai des? Din clasa a VIII-a, când Evaluarea Națională începe să se simtă foarte aproape, sau cu ani înainte, dacă ținta este admiterea la o clasă de matematică a unui colegiu? Pentru părinții care caută pregătire suplimentară la matematică, întrebările acestea vin la pachet cu o piață în care locurile la profesorii căutați se ocupă repede, costurile se adună, iar alegerea unei formule nepotrivite poate însemna luni întregi de muncă fără progresul așteptat.

Am vorbit despre asta cu doi profesori de matematică, iar răspunsurile lor pun sub semnul întrebării una dintre convingerile care îi fac pe mulți părinți să caute cu orice preț ore unu-la-unu: faptul că un profesor lucrează exclusiv cu un copil nu face automat acea oră mai eficientă.

Otilia Iamandi, profesoară de matematică din Iași, cunoscută și pentru proiectul „Ora de matematică”, și Andrei Octavian Dobre, profesor la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești și creatorul platformei academiademate.ro privesc problema din unghiuri diferite.

Din răspunsurile lor nu rezultă neapărat o rețetă universală pentru tipul de meditație ales, ci mai degrabă niște indicatori la care ar trebui să se raporteze părinții: nivelul real al copilului, lacunele pe care le are, examenul pentru care se pregătește, compatibilitatea cu ceilalți elevi din grupă și momentul în care familia decide să ceară ajutor.

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