Anton, băiețelul meu de 3 ani și jumătate, învață în perioada asta la grădiniță, printre altele, ce este iubirea. În termenii simpli ai vârstei lui, iubirea e zâmbet, iubirea e când se vede cu prietenii lui Amza și Eric sau atunci când se joacă cu cea mai bună prietenă a lui, Olivia.

Tot acum, Anton învață că „mânuțele sunt pentru iubire, nu pentru a lovi” – o frază pe care i-o tot repet la sugestia psihologului grădiniței atunci când nu poate să-și gestioneze emoțiile și ajunge să lovească. În câțiva ani, voi ajunge să am altfel de discuții cu el despre iubire. Inclusiv despre iubirea dintre persoanele de același sex. Sunt pregătit pentru asta?

Mi-am pus această întrebare citind postarea unui tată a cărui fiică văzuse, într-un serial de animație pentru copii două personaje de același sex care se sărută. „Acum trebuie să-i explic Ilincăi, că m-a întrebat, de ce pupă fetele alea pe gură”, a scris bărbatul.

M-am gândit automat ce i-aș spune eu fiului meu. Dar nu m-am oprit la asta, ci am stat de vorbă pe această temă și cu Alexa Ciucu, psiholog, coordonator al programului de consiliere al Asociației ACCEPT și activist pentru drepturile persoanelor LGBTQIA+ din România.

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