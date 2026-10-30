Am întrebat un psiholog ce înțelege un copil din „Insula iubirii” și de ce e atât de grav că mii de minori urmăresc emisiunea

CNA a sancționat recent Antena 1, după ce Organizația Salvați Copiii a reclamat că „Insula iubirii” nu este o emisiune ce poate fi difuzată la ora 20:30, când în fața ecranelor se află și copii. Dacă pentru adulți genul acesta de show e pur divertisment, pentru cei mici comportamentele și relațiile din emisiune pot avea rol de lecții despre iubire și viața de cuplu, construite în jurul geloziei, al infidelității și al umilirii. Mai mult, show-ul conține scene și limbaj cu tentă sexuală. Psihoterapeuta Corina Dobre explică pentru Totul Despre Mame ce înțelege un copil care se uită la „Insula Iubirii” și cum poate fi afectat, pe termen lung, de ceea ce vede acolo.

Potrivit datelor prezentate de organizația Salvați Copiii, pe 16 octombrie 2026, „Insula iubirii” a fost urmărită, în medie, în fiecare minut, de 104.050 de copii cu vârste între 4 și 12 ani și de 71.850 de adolescenți cu vârste între 13 și 17 ani. A doua zi, audiența medie a fost de 90.170 de copii între 4 și 12 ani și 60.140 de adolescenți între 13 și 17 ani. Emisiunea era difuzată la ora 20:30, cu clasificarea 12+. Organizația Salvați Copiii a reclamat pentru al doilea an consecutiv conținutul reality-show-ului și ora la care este difuzat, atrăgând atenția asupra scenelor cu tentă sexuală, a limbajului și a comportamentelor prezentate, nepotrivite pentru minori.

De ce copiii pot ajunge să considere normale gelozia, controlul și umilirea

Psihoterapeuta Corina Dobre explică faptul că expunerea repetată la anumite comportamente nu înseamnă că un copil le va imita automat, dar poate ajunge să le considere firești. „Copiii învață despre relații observând comportamentele celorlalți, iar expunerea repetată la gelozie, control, infidelitate sau umilire poate contribui la normalizarea lor. Și este important să știm că ei își construiesc inclusiv din ceea ce văd la televizor reprezentările despre iubire, intimitate și relații”, explică psihoterapeuta.

Problema este și felul în care copiii interpretează ceea ce urmăresc. Potrivit specialistei, spre deosebire de adulți, copiii mici nu pot înțelege că un reality-show este construit pentru divertisment și audiență.

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