„Am multe temeri și multă speranță”. Ce spune un lider european înainte de întâlnirea Trump-Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski dă mâna cu prim-ministrul polonez Donald Tusk, după o conferință de presă comună în Varșovia, Polonia, 8 iulie 2024. Sursa foto: Ukraine Presidents Office / Alamy / Alamy / Profimedia

Premierul polonez Donald Tusk a spus luni că simte un amestec de teamă și speranță înaintea summitului Rusia-SUA privind războiul din Ucraina, care va avea loc săptămâna aceasta, adăugând că Washingtonul s-a angajat să se consulte cu partenerii săi europeni înainte de discuții, transmite Reuters.

Donald Trump se va întâlni vineri cu Vladimir Putin, în Alaska, iar Kievul se teme că cei doi lideri ar putea încerca să dicteze condițiile pentru încheierea războiului care durează de trei ani și jumătate.

„Partea americană a promis că se va consulta cu partenerii europeni cu privire la poziția sa înainte de întâlnirea din Alaska”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

„Voi aștepta… rezultatele întâlnirii dintre președinții Trump și Putin – am multe temeri și multă speranță.”

El a afirmat că recentele declarații ale lui Trump cu privire la războiul din Ucraina ar putea da impresia că președintele american înțelege din ce în ce mai bine argumentele ucrainene și europene referitoare la conflict, dar că nu este 100% sigur că această poziție va fi menținută.

Liderii francezi, italieni, germani, polonezi, britanici, finlandezi și ai Comisiei Europene au salutat sâmbătă eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului, dar au subliniat necesitatea de a exercita presiuni asupra Rusiei și de a oferi garanții de securitate pentru Kiev.

Tusk a afirmat că declarația comună a liderilor europeni a arătat că aceștia sunt uniți în abordarea lor privind negocierile de pace din Ucraina, adăugând că Kievul trebuie să fie implicat în orice astfel de discuții.

„Pentru Polonia și partenerii noștri, este clar că frontierele statelor nu pot fi modificate prin forță. Războiul Rusiei cu Ucraina nu trebuie să aducă beneficii agresorului”, a mai spus premierul polonez.