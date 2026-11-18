Seismul cu magnitudinea de 5,7 produs în noaptea de marți spre miercuri în zona Vrancea, cel mai puternic înregistrat în România în 2026, a fost resimțit puternic atât în București și în mai multe orașe din țară.

Imediat după producerea cutremurului, oamenii au început să scrie pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), la secțiunea de evaluări, cum au simțit seismul. Valul uriaș de accesări a făcut ca platforma să pice temporar. Până dimineață, oamenii au lăsat câteva mii de mărturii pe platformă, potrivit Mediafax.

Două persoane din Galați și Râmnicu Sărat au fost rănite, lovite de piese de mobilier în timpul seismului, iar mai mulți oameni au suferit atacuri de panică, șase persoane din Galați fiind transportate la spital. Potrivit autorităților, nu au fost raportate pagube materiale.

În Capitală, unde mișcarea a fost simțită mai intens la etajele superioare, oamenii au povestit că au fost treziți brusc din somn. „M-am trezit din somn că se mișcă patul cu mine, am crezut că eram în leagăn”, a relatat un locuitor din Sectorul 6.

Un alt martor, aflat la etajul opt al unui bloc din Sectorul 2, a descris o mișcare în două etape: „A început cu o smucitură bruscă și pe urmă un balans de vreo 20 secunde”. În Chiajna, un locuitor a mărturisit că seismul i-a readus în memorie cutremurul din 1977: „Am sărit din pat când am simțit. Parcă vedeam cum a fost în ’77”.

În estul țării, aproape de zona epicentrală, intensitatea a fost suficient de mare încât să provoace căderea unor obiecte din locuințe la Galați și Focșani. Un martor din Galați a descris mișcarea drept „lungă, puternică și moale”, în timp ce la Brăila un localnic a scris pe platforma INFP: „Ferească Dumnezeu! S-a simțit foarte tare. Mi s-a părut și lung și puternic”.

Unda seismică a ajuns și în orașe aflate la peste 200 de kilometri distanță de epicentru. La Slatina, un locuitor a transmis: „S-a simțit și aici destul cât să mă trezească din somn”, iar la Iași un martor în vârstă de 70 de ani a povestit că a auzit un vuiet înaintea legănării.

Au existat însă și zone unde mișcarea nu a fost percepută, un locuitor din Cluj-Napoca notând simplu: „Nu l-am simțit deloc”.

Mai mulți utilizatori de telefoane Android au relatat, de asemenea, că au fost treziți de notificările sistemului Android Earthquake Alerts cu câteva secunde înainte de a simți mișcarea pământului. Un locuitor din comuna Berceni (Ilfov) a precizat chiar că nu a simțit deloc cutremurul, fiind trezit exclusiv de alarma sonoră primită pe telefon.