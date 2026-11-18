Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter de miercuri noapte s-a resimțit puternic și în București, dar și în alte multe localități ale țării.

Autoritățile au anunțat joi dimineață că două persoane au fost rănite în urma seismului. Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea.

Au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.

În județul Galați au fost înregistrate șapte apeluri la numărul unic de urgență 112, în urma cutremurului produs la ora 02:48, conform ISU Galați.

Şapte ambulanţe au fost trimise la solicitări pentru persoane care au suferit atacuri de panică.

Şase persoane au fost transportate la spitale. În cazul unui copil, mama a refuzat transportul la unitatea medicală. Pentru alte două apeluri, operatorii au oferit recomandări şi sprijin telefonic pentru restabilirea stării de calm a apelanţilor, mai anunță sursa citată.