Am trăit cu Galaxy Z Fold7 o săptămână și am văzut cum e să ai o tabletă în buzunar

Într-o lume în care telefoanele arată mai mult sau mai puțin la fel de cinci ani încoace și diferențele se reduc la cât de repede se încarcă aplicația sau ce filtru AI au, Galaxy Z Fold7 e acel device care nu încearcă să fie „mai bun decât altele”, ci pur și simplu schimbă regulile jocului. Nu mai e vorba doar de specificații, deși le are și pe cele mai bune, ci despre cum te face să-ți regândești rutina zilnică.

E ca și cum ai fi avut până acum o trusă de scule în buzunar, dar cu Galaxy Z Fold7 descoperi că poți construi direct o casă. Îl deschizi și dintr-o dată ai în față un spațiu de lucru, un studio de creație, o sală de cinema și un asistent personal cu AI. Totul pe un singur ecran care se pliază și dispare în buzunarul de la jeans. L-am testat o săptămână să-i explorez toate funcțiile, deci dacă ești pasionat de telefoane de ultimă generație, acest articol e pentru tine.

O tabletă care-ți încape-n buzunar

Designul e primul lucru care te lovește. La 215 de grame și 8,9 mm grosime în varianta pliată, Galaxy Z Fold7 nu mai e telefonul masiv care-ți lăsa urme pe blugi. E rafinat, cu un aspect aproape utopic: un device care, pliat, încape perfect în buzunarul de la geacă, dar, deschis, devine o tabletă de 8 inch cu un ecran imens, luminos și clar chiar și în soarele de iulie. E cu 11% mai mare față de Z Fold6, dar pare cu 50% mai util.

Cei de la Samsung au reproiectat balamaua, ceea ce se simte când îl închizi și deschizi: e mai fluid, mai sigur, mai „unibody”, dacă vrei. Nu mai ai anxietatea că îl strici dacă îl închizi în grabă.

E visul oricui ține un milion de tab-uri deschise pentru multitasking

Pentru cineva care trăiește cu inboxul deschis, folosește trei aplicații de mesagerie, face call-uri pe Zoom și editează documente între metrou și birou, Galaxy Z Fold7 e o revelație. Poți deschide trei aplicații simultan pe ecranul principal: în stânga am avut Gmail, în dreapta sus YouTube, jos un document de Notes în care am desenat un pic. Nu, nu doar l-am vizualizat. Am umblat în toate cele trei, cu tastatura pe ecran, în poziția perfectă de mini-laptop.

Noul One UI 8, optimizat pentru formatul pliabil, vine cu o bară de taskuri care face switching-ul între aplicații o joacă. Te simți ca pe desktop, doar că totul e în mâinile tale — la propriu. Și da, rulează fără pic de lag.

AI-ul nu mai e doar buzzword, e literalmente asistentul tău personal

Galaxy Z Fold7 vine cu un agent AI multimodal. Asta înseamnă că înțelege ce faci și cum poate să te ajute, fără să devină enervant. Scrii un mail în engleză și ai nevoie să-l trimiți și în franceză? AI-ul îți oferă traducere în timp real. Ai înregistrat un interviu? Îți poate face transcriere automată. Faci o prezentare în PowerPoint? Primești sugestii în timp real, în funcție de conținut. Am fost surprins plăcut cum îmi făcea traducere real time în e-mail.

Iar partea de creativitate e next level. Am făcut un desen mediocru, iar funcția de editare generativă l-a transformat într-o imagine stock perfectă în mai puțin de 10 secunde. Poți șterge obiecte din fundal, poți adăuga lumini și umbre, totul cu un AI care nu doar că înțelege imaginea, dar o face mai bună decât originalul, fără să deschizi un laptop sau Photoshop.

Camera de 200 MP e ca un studio foto mobil

Da, 200 de megapixeli. Dar ce contează și mai mult e cum îi folosește. Camera principală face poze clare, luminoase, cu un nivel de detaliu care-ți permite să dai zoom pe irisul unei persoane și să vezi reflexia cerului. În lumină scăzută, AI-ul intră iar în joc și scoate imagini curate, fără noise, fără blur. De asemenea, și aici te poți folosi de funcția cu ecrane multiple să explorezi cum arată pozele făcute de tine direct în galerie.

Ecranul e atât de bun încât nu mai ai nevoie de tabletă

Tehnologia Vision Booster face ca ecranul să fie lizibil în soare, dar și să scoată culori vibrante, profunde, fără să devină obositor pentru ochi. M-am uitat la Lord of the Rings cu soarele bătând direct în ecran, și tot am văzut detalii din fundalul scenei. E un ecran care concurează cu tabletele premium, dar vine pliat în buzunar.

Performanță fără compromis, autonomie cu cap

Galaxy Z Fold7 vine cu un procesor Snapdragon 8 Elite personalizat pentru Galaxy. Pe românește, e unul dintre cele mai puternice procesoare de pe piață, dar și cel mai inteligent în gestionarea resurselor. AI-ul optimizează autonomia în funcție de ce faci. Dacă ești pe Zoom, dar n-ai deschis nimic în fundal, închide procesele inutile. Dacă editezi video, îți dă tot ce are mai bun. Bateria ține o zi întreagă, chiar și cu ecranul principal suprafolosit.

Și nu se încălzește. Poți face multitasking real (fără faze de genul „se deschid aplicațiile, dar se blochează”) fără să simți că ți se topește telefonul în palmă.

Samsung Wallet și Knox: telefonul devine portofelul tău (dar mai sigur)

Din 2025, Samsung Wallet e disponibil oficial și în România și vine preinstalat pe Galaxy Z Fold7. E mai mult decât un loc în care-ți ții cardurile: poți stoca bilete de avion, digital keys, abonamente, carduri de fidelitate, chiar și legitimația de bibliotecă, dacă vrei. Totul e securizat cu PIN sau date biometrice, iar protecția Knox e o bestie: criptografie post-cuantică și protecții Enhanced Encrypted by default. Ai pierdut telefonul? Datele tale sunt mai în siguranță decât erau pe laptopul tău din 2019.

Și dacă-l scapi? Ai Samsung Care+

Galaxy Z Fold7 e construit din materiale premium și e mult mai rezistent decât generațiile anterioare. Dar da, poate îți scapă pe jos când îl deschizi cu o singură mână pe fugă. Aici intervine Samsung Care+: acoperă daune accidentale, furt, reparații sau înlocuire, totul la un preț care nu te face să regreți că l-ai luat. Într-o lume în care telefoanele costă cât un laptop, asigurarea nu mai e opțională, e instinct de supraviețuire digitală.

Concluzia? E mai mult decât un telefon. E un mod de viață

Galaxy Z Fold7 e pentru cei care au nevoie de un device care poate ține loc de tabletă, cameră profesională, editor AI, birou portabil și instrument de creație. E pentru oamenii care lucrează în mișcare, creează în orice moment și vor ca telefonul să fie mai mult decât o fereastră către lume, vor să fie un instrument de control.

Nu se compară cu nimic altceva de pe piață și, odată ce l-ai folosit, orice alt telefon pare plictisitor.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung