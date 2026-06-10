Violențele din Belfast. Apelul lansat de Ambasada României către românii din UK

Ambasada României în Regatul Unit anunță că monitorizează situația din Irlanda de Nord, unde protestele anti-imigranți au degenerat în violențe în Belfast, și a transmis o serie de recomandări pentru românii aflați în regiune.

Noaptea trecută, proteste organizate în mai multe zone din Belfast s-au soldat cu incendieri de locuințe, mașini și mijloace de transport. Violențele au izbucnit la o zi după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu cuțitul un localnic.

„Ambasada, Consulatul General al României la Edinburgh, împreună cu consulul onorific al României din Irlanda de Nord, monitorizează situația din Irlanda de Nord, unde aseară au avut loc o serie de proteste care au devenit violente, în special în mai multe zone din orașul Belfast”, a anunțat miercuri Ambasada României în UK, într-un mesaj pe Facebook.

Ambasada recomandă cetățenilor români din regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată.

Mașini incendiate în protestele de marți din Belfast. Foto: Profimedia

„Orice persoană care se află în pericol trebuie să apeleze numărul de urgență 999 sau 112.

În cazul în care există persoane afectate, fie prin acte de discriminare sau prin distrugerea bunurilor, acestea pot face sesizări la Poliția din Irlanda de Nord fie la telefon 101, fie completând formularul online disponibil la www.psni.police.uk/report. De asemenea, pentru raportări sub protecția anonimatului este disponibil numărul Crime Stoppers – 0800 555 111 sau website-ul www.crimestoppers-uk.org. Reamintim că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numărul de telefon pentru situații de urgență al Consulatului General din Edinburgh – 00447951858445”, a mai transmis Ambasada României în UK.

Conform celui mai recent recensământ (2022), numărul cetățenilor români din Irlanda se ridica la 43.323 persoane. Majoritatea cetățenilor români din Irlanda erau stabiliți în regiunea Dublin, potrivit MAE.

În vara 2025, comunitatea românească a fost vizată de revolta localnicilor din orașul nord-irlandez Ballymena, comitatul Antrim, după ce doi adolescenți români au fost acuzați de tentativă de viol.