„Am văzut o mulțime de lucruri urâte. Îmi tremurau picioarele”. Cum a trăit un băiețel de 9 ani atacul din San Diego

Copii cu tatăl lor după atacul asupra centrului islamic din San Diego. Foto: Nelvin C Cepeda/San Diego U-T/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odai Shanah, în vârstă de nouă ani, a cărui mamă a emigrat din Gaza, devastată de război, și s-a stabilit în sudul Californiei în urmă cu două decenii, s-a numărat printre zecile de copii nevoiți să se adăpostească în sălile de clasă luni, când a început atacul armat soldat cu cinci morți la moscheea unde învață.

Doi adolescenți înarmați au început să tragă luni la Centrul Islamic din San Diego, California, ucigând un agent de securitate și alți doi bărbați în fața moscheii, înainte ca suspecții să fie găsiți morți, aparent după ce s-au sinucis, potrivit poliției.

Într-un interviu acordat Reuters la câteva ore după împușcăturile de la sfârșitul dimineții de la Centrul Islamic din San Diego, Shanah a povestit că a auzit o rafală de focuri de armă venind din afara zidurilor complexului, care găzduiește și o școală islamică de zi.

Shanah a spus că el și colegii săi de clasă au fost duși rapid într-o debara unde s-au înghesuit, tremurând de frică în timp ce au răsunat încă 12-16 focuri de armă.

„Îmi tremurau picioarele, iar mâinile și capul mă dureau foarte tare”

La un moment dat, după ce focurile de armă au încetat, au auzit membrii unei echipe SWAT a poliției strigând din afara sălii de clasă: „OK, deschideți”, apoi au deschis ușa, a povestit băiatul.

În timp ce erau escortați afară din clădire de către ofițerii de poliție, „am văzut o mulțime de lucruri urâte, oameni întinși la pământ și da, lucruri urâte”, a spus Shanah, folosind o expresie despre care a recunoscut că se referea la cadavrele victimelor.

„Îmi tremurau picioarele, iar mâinile și capul mă dureau foarte tare”, a spus el.

Poliția a declarat că trei bărbați afiliați Centrului Islamic, inclusiv un agent de pază căruia autoritățile îi atribuie meritul de a fi împiedicat un masacru și mai mare, au fost împușcați mortal în fața moscheii de către doi suspecți adolescenți, care ulterior și-au luat viața la câteva străzi distanță.

Ambii părinți ai lui Shanah au dat permisiunea ca fiul lor, o rudă născută în SUA a unui angajat Reuters, să fie intervievat nominal pentru acest articol și să povestească experiența cu propriile cuvinte.

Toți elevii au scăpat cu bine

Ieșind din ascunzătoarea sa după ce focurile de armă au încetat, Shanah a spus că a văzut poliția spărgând ușa unei săli de clasă adiacente, aparent pe măsură ce echipele SWAT avansau de la o cameră la alta prin clădire.

„Ne-au spus să ridicăm mâinile și să formăm un șir lung”, a spus băiatul, adăugând că a văzut un grup de elevi mai mici formând un alt șir pentru a fi evacuați, înainte ca el și colegii săi să fie conduși prin complex spre exterior.

Atacatorii nu au pătruns niciodată în interiorul complexului moscheii, iar toți elevii școlii, cunoscută sub numele de Bright Horizon Academy, au fost găsiți și sunt în siguranță, au declarat ulterior autoritățile.

Violența armată care a zguduit Centrul Islamic și comunitatea strâns unită din jur a reprezentat cu siguranță un șoc deosebit pentru mama lui Shanah, care a fugit din Gaza în Statele Unite în 2006, anul în care au avut loc ciocniri de câteva luni între armata israeliană și militanții palestinieni din enclava de pe litoral. Tatăl său a emigrat din Iordania în SUA în 2015.