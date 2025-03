Amânarea ridicării vizelor SUA cu 6 zile înainte de data stabilită. Cum arată încurcăturile concrete și problemele practice ale românilor

Mulți și-au făcut planuri să-și viziteze rudele din America, companii aeriene s-au bazat pe românii care vor călători după ce au scăpat de vize și așa mai departe: cine își mai bate capul cu „victimele colaterale” ale deciziei administrației Trump de a amâna ridicarea vizelor, cu câteva zile înainte de data anunțată?

Bogdan Oprea este un cetățean român care în această vară, în perioada iulie – august, trebuia să meargă în Statele Unite pentru o reuniune de familie. Își cumpărase deja biletele de avion, pe care a plătit în jur de 1200 de euro dus-întors, și urma să aplice pentru ESTA (Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei).

21 de dolari față de 185 de dolari

ESTA este sistem online de înregistrare dedicat rezolvării intrării în SUA după admiterea României în programul Visa Waiver. Mai exact, cetățenii români care ar fi dorit să meargă în SUA în scopuri turistice nu ar mai fi trebuit să aplice pentru viză la ambasada din București.

Prin comparație, taxa pentru ESTA este de 21 de dolari, în timp ce viza costă 851 lei (185 dolari). O scutire de efort, timp și, bineînțeles, bani.

„Era una dintre acele reuniuni de familie, cu verișori și rude din America și din România, care are loc, probabil, o dată în viață. Familiile extinse, mai ales când sunt pe mai multe continente, nu se întâlnesc atât de des”, mai spune Bogdan, care acum, după anunțul Guvernului SUA că suspendă, pe o perioadă nedeterminată, accederea României în programul Visa Waiver, se gândește serios să renunțe la călătoria la Seattle.

Bogdan trebuie acum să se programeze pentru interviu la Ambasada SUA și nu știe dacă va găsi un loc liber până pe 24 iulie, ziua plecării.

Apoi, trebuie să-și suplimenteze bugetul cu 200 de dolari, o sumă deloc neglijabilă pentru cineva care lucrează în învățământ și așa mai departe. Mai mult, Bogdan a ajuns să se teamă și că la frontiera americană ar putea avea probleme, după ce a avut mai multe poziții critice la adresa administrației Trump.

Povestea de mai sus nu este deloc una singulară. Este de ajuns să intri pe grupurile de Facebook, pentru românii care vor să obțină viză de SUA, și afli cât de mulți oameni s-au trezit într-o situație complicată. Pentru că anunțul Guvernului SUA a venit cu fix 6 zile înainte de data anunțată de autoritățile americane și române pentru eliminarea vizelor. Autoritățile române și ambasadoarea SUA la București Kathleen Kavalec ne-au spus, încă de anul trecut, că pe 31 martie România intră în Visa Waiver.

Care este amploarea migrației ilegale românești în SUA

Cei care au aplicat pentru o viză americană știu că demersul în sine presupune un consum de efort și timp. Anul trecut, eu am aplicat în iunie și am fost programat, inițial, pentru interviu în luna decembrie. Ulterior, am reușit să mă reprogramez pe 15 octombrie, după ce am vânat zilnic pe site-ul ambasadei locurile libere rămase de la alții.

Uneori procesul durează, da, chiar și șase luni până să ajungi în fața unui consul american, care decide dacă ai sau nu dreptul să intri pe teritoriul SUA.

În general, procedura este cursivă. Marea majoritate a românilor primesc viză de SUA, de aceea am și fost admiși în programul Visa Waiver, pentru că procentul de respingere a coborât sub 3%. Migrația ilegală românească în SUA este una insignifiantă, asta poate s-o spună orice avocat de imigrari din America.

Sau cel puțin acestea erau datele pe care le știam până ieri. Pentru că televiziunea prietenoasă cu Trump, Fox News, a difuzat un reportaj, exact în ziua când intrarea României în Visa Waiver a fost suspendată, din care reieșea că numărul românilor care trec ilegal frontiera din Canada în SUA este în creștere. Într-un anumit sector al graniței, procentul ilegalilor din România ar fi urcat de la 4% în 2023 la 12% în 2024.

În mod ciudat însă, administrația Biden nu i-a văzut pe acești români. A trebuit să vină Trump la Casa Alba, ca presa americană să constate că există o problemă cu migrația ilegală românească.

Ce să credem acum, datele oficiale care arată că numărul românilor care rămân ilegal în SUA este în scădere sau Fox News care spune exact pe dos?

O verificare pe perioadă nedeterminată

Subiectul amânării intrării noastre în programul Visa Waiver a fost tratat pe larg într-o cheie politică. Politicieni și analiști spun că, de fapt, administrația Trump se răfuiește cu România pentru că Biroul Electoral Central și, ulterior, Curtea Constituțională i-au interzis participarea lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Americanii argumentează că, de fapt, amânarea e doar o chestiune tehnică.

„Includerea în programul Visa Waiver include evaluări periodice ale riscurilor la nivel național, analizând impactul participării fiecărei țări la VWP asupra securității naționale a Statelor Unite și asupra intereselor de aplicare a legii, inclusiv în domeniul imigrației”, spune Departamentul de Comunicare Internă în comunicatul public.

Din păcate, nu există și un orizont de așteptare. Ridicarea vizelor este amânată pe o perioadă nedeterminată lăsându-i cu ochii în soare pe românii care și-au cumpărat bilete de avion, care și-au făcut planuri să meargă să-și viziteze rudele sau să meargă în vacanță. Iar perioada nedeterminată este, în general, o altă definiție a definitivului. Ca în vechea glumă: dacă vrei să îngropi ceva pentru totdeauna, faci o comisie temporară.

”Nu vă descurajați”

„Viza B1/ B2 nu se ia greu, așa că nu vă descurajați: Cei care aveați vacanțe în curând și stăteați în baza ESTA puteți solicita viza în regim de urgență. Mult succes tuturor”, scrie cineva pe grupul de Facebook „Visa de turist SUA”. Mulți îl contrazic: trebuie să ai motive temeinice ca să fii programat la interviu în regim de urgență.

Să te întâlnești cu familia e un motiv temeinic? Nu se știe.

Renunțarea de a mai include România în programul Visa Waiver, cu doar 6 zile înainte de data programată, este o dovadă de impolitețe mare, indiferent cum am judeca lucrurile din punct de vedere politic.

”Keep the course”

Dacă e o decizie a administrației împotriva autorităților române, ce vină au oamenii simpli? Sau ce vină au companiile aeriene care și-au făcut niște planuri pentru 2025 bazate pe o decizie a Guvernului american? Trump era parcă un om de business, înțelegea cel mai bine astfel de lucruri.

Românii, în marea lor majoritate, au fost întotdeauna pro-americani. Sunt multe motive, nu le enumăr aici, unele nu vor dispărea. Predictibilitatea politicii de la Washington a fost unul dintre atributele care a diferențiat SUA în mentalul colectiv românesc. Nu am intrat atât de repede în NATO, dar am reflectat la celebrul mesaj ”keep the course” din 1997 al lui Bill Clinton și ne-am făcut treaba. Apoi am intrat în NATO pentru că americanii, când spun un lucru, se țin de cuvânt.

Am trăit mulți ani cu ideea asta. Vremurile s-au schimbat însă și ar trebui să se schimbe și așteptările. Da, pot să spună americanii ceva, dar e foarte posibil să se răzgândească, trei luni mai târziu.