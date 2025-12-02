Amazon reduce comisioanele în Europa ca să facă față concurenței platformelor chinezești Shein și Temu

Gigantul american al vânzărilor online Amazon a decis să diminueze comisioanele percepute comercianţilor în Europa, în încercarea de a răspunde la concurenţa venită din partea unor platforme precum Shein şi Temu, care comercializează haine, articole de uz casnic şi gadgeturi la preţuri extrem de mici, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Mişcarea, despre care Amazon a informat marţi că este una dintre cele mai mari reduceri de comisioane de până acum, se concentrează în primul rând pe reducerea celor pentru vânzătorii de modă ieftină.

Potrivit gigantului american, începând cu 15 decembrie, comisioanele de recomandare pe care le percepe pentru haine şi accesorii vor fi reduse de la 7% până la 5% pentru articole de până la 15 euro (17,41 dolari) sau 15 lire sterline (19,79 dolari) şi de la 15% până la 10% pentru articole între 15 şi 20 de euro sau lire sterline.

Shein percepe vânzătorilor un comision de recomandare de 10% pentru site-urile sale din Uniunea Europeană şi de 12,24% pentru Marea Britanie, potrivit site-ului său web, cu zero comisioane de recomandare pentru vânzătorii noi în primele 30 de zile. „Pe măsură ce continuăm să reducem costurile prin îmbunătăţiri operaţionale şi inovaţie, transferăm economii mai mari partenerilor noştri de vânzări”, a declarat Amazon.

Shein, care vinde blugi la doar 8,20 euro, a preluat cote de piaţă de la comercianţii europeni de fast-fashion şi a provocat Amazon cu piaţa sa care vinde de toate, de la huse de pilotă la aspiratoare.

Amazon este platforma dominantă de comerţ electronic în Germania, Franţa şi alte ţări europene, pe o piaţă în care veniturile sunt aşteptate să urce cu 7%, ajungând la 900 de miliarde de euro în acest an, conform prognozelor asociaţiei Ecommerce Europe.

În plus, Amazon a informat că va reduce taxele de recomandare de la 1 februarie pentru produsele de casă de la 15% până la 8% pentru articolele de până la 20 de euro sau lire sterline, precum şi taxele pentru hainele dedicate animalelor de companie, alimente şi vitamine.

De asemenea, va reduce taxele de procesare a comenzilor pentru colete cu o medie de 0,32 euro sau 0,26 lire sterline în magazinele sale din Germania, Franţa, Italia, Spania şi Marea Britanie, începând cu 15 decembrie.