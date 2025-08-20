Ambasada României la Washington, despre contractul de 25.000 de dolari/lună pentru lobby în vederea aderării la Visa Waiver: „Este finanțat exclusiv din sponsorizări”

Contractul cu compania Global Security Innovative Strategies a fost semnat în urma unei proceduri de achiziție de servicii realizată la nivelul ambasadei, a transmis Ambasada SUA la Washington într-un răspuns pentru HotNews. El se întinde pe o durată de patru luni, iulie-octombrie 2025, și are un cost de 25.000 dolari pe lună.

Existența contractului a fost dezvăluită prima dată de profit.ro pe 8 august. HotNews a solicitat atunci un punct de vedere de la Ministerul de Externe care a înaintat solicitarea către Ambasada României la Washington.

În răspunsul transmis către HotNews, ambasada precizeză că acest contract „a fost încheiat cu scopul consolidării dialogului instituțional și promovării intereselor naționale în raport cu partenerii americani.”

El reprezintă „o resursă suplimentară specializată pentru susținerea intereselor României de extindere a agendei de cooperare în domeniul securității interne, siguranței publice, comerțului și facilitării călătoriilor. Cooperarea bilaterală în aceste domenii este în interesul protejării, apărării și promovării intereselor României în Statele Unite”, explică ambasada.

Pentru acest contract, Ambasada precizeză că „au fost abordate și analizate mai multe companii de specialitate din Washington cu expertiză și reputație în domeniul politicilor privind securitatea internă (homeland security), iar în final oferta GSIS a fost declarată câștigătoare.”

În baza acestui contract, GSIS trebuie să ofere părții române „consiliere de specialitate pentru promovarea agendei de cooperare în domeniile menționate, care se regăsesc totodată în Declaraţia comună privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii din 13 septembrie 2011 și în documentele care consemnează prioritățile Parteneriatului Strategic româno-american”

Contractul include furnizarea de expertiză tehnică și strategică, asistență în procesul de comunicare instituțională și publică, sesiuni de informare cu oficiali și experți americani, precum și promovarea pozițiilor României în rândul decidenților de la Washington.

„Costul contractului este de 25.000 USD pe lună, pe o perioadă de patru luni (iulie-octombrie 2025). „Niciun leu din banii cetățenilor români nu a fost, nu este și nu va fi utilizat pentru plata acestui contract. Fondurile sunt asigurate exclusiv din sursele extrabugetare de care dispune Ambasada României la Washington, respectiv din sponsorizări”, transmite Ambasada SUA la Washington.

HotNews a cerut clarificări suplimentare privind sursa sponsorizărilor folosite de Ambasada SUA.

Răspunsul integral furnizat de Ambasada SUA la Washington pentru Hotnews:

Cine este Global Security Innovative Strategies

Global Security and Innovative Strategies LLC a reprezentat cu succes Qatarul în demersul de a intra în Visa Waiver. Qatar a fost acceptat în programul de călătorii fără viză în septembrie 2024.

Acordul este semnat de ambasadorul Andrei Muraru, și principalul partener al GSIS, unul dintre co-fondatorii firmei, Noah Kroloff, potrivit profit.ro.

Noah Kroloff a lucrat timp de patru ani la Departamentul de Securitate Internă, instituția care inițiază deciziile de admitere a țărilor străine în programul Visa Waiver. El a îndeplinit funcția de chief of staff între 2009 și 2013 pe când președinte în SUA era Barack Obama.

„În această poziție, a coordonat 240.000 de angajați, 22 de agenții federale și un buget de 60 miliarde dolari. A fost principalul consilier al secretarului pentru Securitate Internă în toate funcțiile operaționale și de reglementare ale Departamentului, a supervizat relațiile externe, a administrat activitatea globală a DHS și a fost responsabil de coordonarea agenției cu Casa Albă și cu Consiliul de Securitate Națională. De asemenea, a consiliat persoana nominalizată la conducerea Homeland Security în cadrul echipei de tranziție Obama-Biden″, se arată în prezentarea oficială a lui Noah Kroloff.

România, exclusă din program în mai

Statele Unite au anunțat, pe 2 mai, excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători fără vize în scop turistic sau de afaceri. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și a fost urmat imediat de reacții de la București. MAE a anunțat într-un comunicat că regretă decizia, subliniind că România a îndeplinit toate cerințele pentru a fi inclusă în acest program.

„Astăzi, Departamentul de Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP)”, anunţă un comunicat al DHS.

În comunicat se afirmă că „menţinerea standardelor ridicate ale programului Visa Waiver este esențială pentru securitatea noastră națională”, a Statelor Unite.

„Având în vedere accentul pus de această administraţie pe securitatea frontierelor şi a imigraţiei, Secretarul Securităţii Interne a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea României în cadrul VWP cu efect imediat”, a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin, potrivit comunicatului.