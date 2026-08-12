Ambasada Rusiei la București acuză România că i-a prezentat „bucăţi de polistiren” și nu resturi de dronă

România nu a prezentat nicio dovadă care să lege dronele doborâte de Rusia, afirmă reprezentanți ai Ambasadei ruse la București pentru publicația rusă Izvestia, citată de agenția de stat Tass.

La finalul lunii iulie, după ce armata română a doborât trei drone în trei zile consecutive, ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe unde i-au fost prezentate fragmente de drone. „Fragmentele de dronă recuperate de Ministerul Apărării Naționale și ancheta parchetului, aflată în curs, confirmă fără niciun dubiu originea lor rusă”, spunea atunci ministra Oana Țoiu.

În interviul pentru Izvestia, Ambasada Rusă acuză că sunt „bucăţi de polistiren” și nu resturi de dronă.

„În cadrul discuției de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăți de polistiren, prezentate ca dovezi ale «originii ruse» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, în mod firesc, nu ni s-au furnizat fapte care să lege aceste drone de țara noastră”, a declarat misiunea diplomatică.

Ambasada mai afirmă că diplomații au avut de-a face, în mod evident, cu un exercițiu de tragere înscenat în prealabil asupra unor ținte de antrenament, al cărui scop era acela de a justifica în fața societății românești cursul către militarizare, însoțit de o creștere semnificativă a cheltuielilor militare pe fondul unei situații socio-economice dificile din țară.

Escaladare a tensiunilor România – Rusia

Afirmațiile făcute de Ambasada Rusă despre dronele se înscriu într-o serie de ieșiri publice acuzatoare ale autorităților ruse. Iuri Pilipson, oficial al diplomației ruse, a susținut, într-un interviu acordat agenției TASS, că Portul moldovean Giurgiulești, pe care România l-a cumpărat anul acesta, a fost transformat într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a unor diverse categorii de mărfuri, inclusiv a celor destinate necesităților forțelor armate ale Ucrainei.

„Punerea în aplicare a unor planuri atât de ambițioase ține însă de un viitor incert. Între timp, România este deja implicată în acordarea unui sprijin militar și logistic direct regimului de la Kiev”, a susținut oficialul rus.

În replică, MAE a transmis că „războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei”.

„Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin”, a declarat Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al MAE.