Ambasada Rusiei, prima reacție după convocarea ambasadorului Lipaev la MAE. „O acțiune teatralizată” / Explicația oferită în cazul dronei căzute în Tulcea

Ambasada Rusiei la București a avut vineri seară o primă reacție publică după decizia Ministerului român al Afacerilor Externe de a-l convoca la sediu pe ambasadorul Vladimir Lipaev în cazul dronei rusești care a căzut în județul Tulcea în această săptămână. Misiunea diplomatică a Moscovei susține că demersul MAE a fost „o acțiune teatralizată” și că acuzațiile de încălcare a spațiului aerian sunt „absurde și nefondate”

Ambasada rusă susține că MAE a organizat pentru ambasadorul Lipaev „o acțiune teatralizată, însoțită de o sesiune foto, menită să convingă opinia publică de „o nouă încălcare” a suveranității și spațiului aerian al României de către Federația Rusă”.

„Drept dovadă au fost prezentate fragmentele și fotografiile unui aparat de zbor fără pilot, care ar fi „căzut” pe teritoriul României în timpul unui atac asupra obiectivelor infrastructurii civile din Ucraina. Diplomaților români li s-a explicat că pentru Forțele Armate ruse obiectivele civile nu au fost și nu vor fi niciodată ținte, în timp ce formațiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse”, susține Ambasada Rusiei la București, într-o postare pe Facebook.

„Așa-zisele «dovezi» nu sunt, de fapt, dovezi”

Ambasada a contestat și dovezile pe care spune MAE că i le-a prezentat ambasadorului Lipaev cu privire la încălcarea spațiului aerian românesc.

„S-a subliniat că așa-zisele «dovezi» nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare a aparatului respectiv în țară și datele privind traseul acestuia. În plus, natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spațiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculații privind o presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și privind orice amenințări la adresa securității sale din partea Rusiei”, se mai arată în comunicat.

Misiunea diplomatică a Rusiei susține că Bucureștiul „cunoaște foarte bine” condițiile Moscovei „pentru obținerea păcii în Ucraina”.

„Pentru a evita căderea accidentală a aeronavelor fără pilot doborâte, s-a recomandat încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski și clica acestuia, care a uzurpat puterea în țară. Condițiile pentru obținerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de către conducerea rusă și, în primul rând, de către Președintele Vladimir Putin. Partea română le cunoaște foarte bine, de aceea spectacolele demonstrative cu acuzații absurde și nefondate la adresa Federației Ruse sunt extrem de nepotrivite”, a conchis Ambasada Rusiei.

Ce spusese MAE

Reacția ambasadei ruse vine în contextul în care MAE anunțase că ambasadorul Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la sediul instituției, unde „i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” de către o dronă a forțelor ruse în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie.

MAE a spus că „fragmentele recuperate de autoritățile române” din locul în care s-a prăbușit drona „probează indubitabil apartenența” ei, precum „și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”.

„Partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federației Ruse, protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”, se mai arată în comunicatul MAE, în care este menționată și posibilitatea unor sancțiuni.