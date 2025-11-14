Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după cazul dronei din Tulcea, „o violare a suveranității României”. A fost vehiculată posibilitatea unor sancțiuni

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde „i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” de către o dronă a forțelor ruse în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie, a anunțat MAE, care spune că partea română „a exprimat protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil”.

MAE a spus că „fragmentele recuperate de autoritățile române” din locul în care s-a prăbușit drona „probează indubitabil apartenența” ei, precum „și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”.

„Partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federației Ruse, protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”, se arată în comunicatul MAE.

Ce au spus reprezentanții MAE despre posibilitatea unor sancțiuni

Partea română i-a atras ambasorului rus „atenția asupra repetării acestor situații, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranța cetățenilor români, precum și pentru securitatea României și a regiunii”.

„A condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale și iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România și a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Potrivit MAE, a fost menționat și că „România are dreptul să ia măsurile legale necesare să își protejeze cetățenii și teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancțiuni”.

„În pofida acțiunii iresponsabile și ilegale a Federației Ruse, în niciun moment cetățenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct și iminent. România și Aliații au capabilitățile și cadrul de acțiune pentru a gestiona orice situație de risc. România este în permanent contact cu Aliații săi și cu ceilalți membri UE pe aceste subiecte”, a conchis MAE.

Șeful Armatei, despre drona căzută: „Dacă era cazul, acea țintă era combătută”

Vorbind despre cazul dronei căzute în noaptea de luni spre marți în zona localității Grindu, județul Tulcea, generalul Gheorghiță Vlad a declarat joi că aceasta „nu a intrat în raza de acțiune a sistemului de combatere și, drept urmare, nu a putut fi combătută”.

„Este un dispozitiv de luptă organizat în acea zonă. În poziția de tragere respectivă, pe direcția respectivă nu a fost nicio amenințare. Am spus și o repet, ca de fiecare dată, avem o suprafață foarte mare de acoperit din punct de vedere al apărării antiaeriene. Drept urmare, ne concentrăm pentru protecția zonelor populate”, a explicat Șeful Statului Major al Apărării Naționale, în Poligonul Cincu, potrivit Agerpres.

Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că legislația actuală permite descentralizarea deciziei de combatere a unei eventuale ținte aeriene, până la nivel de comandant de piesă.

„Deci, dacă era cazul, acea țintă era combătută. A căzut la o distanță suficient de mare, astfel încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian respectiv”, a mai spus șeful Armatei Române.