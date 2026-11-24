Ambasada Statelor Unite ale Americii la București atrage atenția că este un abuz utilizarea vizei de turist în scopul de a naşte în SUA, astfel încât copilul să obţină cetăţenia americană.

Anunțul postat, marți, pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București:

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize.

Titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se revoce viza și să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite”.

Ce prevede legislația americană privind cetățenia prin naștere

Călătoriile în SUA în baza unei vize de turist (B-1/B-2) cu scopul principal de a naște pentru ca bebelușul să obțină cetățenia americană sunt interzise, conform unui ordin executiv din august 2026 al Administrației Trump.

Prin acest ordin, intitulat „Ending Birth Tourism”, Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) sunt „autorizate să refuze, să revoce vizele și să interzică intrarea în țară persoanelor care folosesc vize temporare pentru a naște în SUA”.

Clauza Cetățeniei din cel de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA (ratificat în 1868) prevede că orice persoană născută în cele 50 de state americane, în districtul Columbia sau în majoritatea teritoriilor SUA (precum Puerto Rico, Guam, Insulele Virgine Americane și Insulele Mariane de Nord) devine automat cetățean american la naștere, indiferent de cetățenia sau de statutul de imigrare al părinților.

În ianuarie 2025, administrația Trump a emis un ordin prin care a încercat să limiteze acordarea automată a cetățeniei americane anumitor categorii de copii născuți în SUA, inclusiv celor cu părinți aflați temporar pe teritoriul american sau fără statut legal permanent.

Decizia administrației a fost contestată și a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite. În 30 iunie 2026, Curtea Supremă a declarat neconstituționale ordinele executive ce încercau să elimine cetățenia automată pentru copiii părinților fără acte sau cu vize temporare.