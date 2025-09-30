Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător

Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort în apropierea hotelului Hyatt Regency, o clădire-turn din Porte Maillot, în vestul Parisului, au anunțat marți ziarele Le Parisien și Le Figaro, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliției din Paris a refuzat să comenteze. Apelurile către Ambasada Africii de Sud au rămas fără răspuns. Un recepționer de la Hyatt a precizat că hotelul nu va face comentarii.

Site-ul web al ambasadei menționează că ambasadorul Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa a fost ministrul artelor și culturii din Africa de Sud în perioada 2014 – 2019, fiind de asemenea și ministrul sportului între anii 2019 – 2023.

Ambasadorul a fost dat dispărut de soția lui după ce a primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, a scris Le Parisien.

Un purtător de cuvânt al departamentului de afaceri externe al Africii de Sud a declarat că oficialii „sunt la curent cu relatările nefericite referitoare la ambasadorul Nathi Mthethwa” și că vor emite o declarație odată ce vor exista informații oficiale.