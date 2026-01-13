Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost”

Declarațiile critice ale lui Kevin Rudd la adresa lui Trump au fost discutate în timpul vizitei premierului australian în SUA. FOTO: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Mandatul lui Kevin Rudd în fruntea ambasadei Australiei la Washington se va încheia brusc, în urma confruntării cu Casa Albă pe fondul comentariilor pe care acesta le-a făcut în 2021, scriu Reuters și The Times.

Ambasadorul Australiei în Statele Unite, fostul premier Kevin Rudd, va demisiona cu un an înainte de finalul mandatului, urmând să părăsească postul în martie, a declarat marți premierul Anthony Albanese.

Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor generate de o remarcă jignitoare la adresa lui Donald Trump, pe care Rudd a făcut-o înainte de a deveni ambasador în SUA.

Rudd și-a început mandatul în martie 2023, în timpul administrației Biden, dar funcția a devenit mai dificilă după victoria electorală a lui Trump în noiembrie 2024.

Ambasadorul a obținut sprijinul administrației Trump pentru programul de submarine nucleare AUKUS, cel mai mare proiect de apărare al Australiei, și a negociat un acord privind mineralele critice cu SUA, a declarat Albanese.

Totuși, o serie de declarații mai vechi au generat tensiuni.

„Idiotul satului”

Când a fost numit la post, Rudd a șters mai multe comentarii critice la adresa lui Trump. Potrivit The Times, Rudd spusese despre Trump că este „cel mai distructiv președinte din istorie”, un „trădător al Occidentului” și „idiotul satului”. În ciuda ștergerii acestor declarații, problema nu a dispărut.

Întrebat în octombrie, în timpul unei vizite a lui Albanese la Casa Albă, despre comentariile lui Rudd, Trump a făcut un gest către ambasadorul de la masa de vizavi și a spus: „Nici eu nu te plac și probabil că niciodată nu te voi plăcea”.

În urma criticilor din partea opoziției australiene, care a cerut demiterea ambasadorului din cauza remarcilor sale despre Trump, Albanese a declarat în octombrie că Rudd își va duce la bun sfârșit mandatul de patru ani.

Marți, Albanese a declarat că decizia lui Rudd de a părăsi funcția mai devreme a fost luată în întregime de acesta.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că „ambasadorul Rudd a colaborat bine cu președintele Trump și cu administrația”. „Îi urăm toate cele bune”, a spus oficialul.

„Ridicol de prost”

Alegerea privind omul care-l va înlocui pe Rudd urmează să fie făcută de prim-ministrul Anthony Albanese și de ministrul de externe Penny Wong.

Surse din cadrul Partidului Laburist, citate de The Guardian, au sugerat că foștii miniștri Joel Fitzgibbon și Stephen Conroy se numără printre posibilii candidați. Ambii au lucrat alături de Albanese în guvernele Rudd și Gillard.

Ministrul comerțului și turismului Don Farrell ar putea fi o altă alegere pentru postul de la Washington.

Însă Albanese ar putea să ia în considerare și funcționari publici de rang înalt, au declarat surse guvernamentale, printre care șeful departamentului apărării, Greg Moriarty, și diplomatul de carieră Justin Hayhurst.

Surse citate de news.com.au au declarat că principalul favorit este în acest moment Stephen Conroy.

Conroy a fost ministru al comunicațiilor în guvernele Rudd și Gillard și lucrează ca lobbyist și comentator politic pentru Sky News. Anterior, a lucrat ca director al grupului din industria jocurilor de noroc Responsible Wagering Australia.

În trecut, Conroy a spus că Trump este „ridicol de prost”, o potențială complicație după neplăcerile generate de declarațiile lui Rudd.