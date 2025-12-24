Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat din funcție. El este anchetat într-un dosar pentru trafic de influență

Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție, miercuri. El așteaptă concluziile unei anchete de trafic de influență pentru emiterea unor diplome false, scrie AFP, citat de Agerpres.

Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe Polonez.

Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat, marți, când a aterizat pe aeroportul Frederic Chopin din Varșovia și audiat de reprezentanți ai Biroului Central Anticorupție.

Jan Emeryk Rosciszewski / Foto: Guvernul Poloniei / gov.pl

„Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să-l suspende pe ambasador din funcțiile sale până când toate incertitudinile vor fi lămurite”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației poloneze pentru agenția de presă PAP.

Deputați PiS, implicați

În afară de diplomatul polonez, în acest scandal mai sunt implicați înalți funcționari și foști deputați din Partidul Lege și Justiție (PiS).

Ei sunt bănuiți că au participat la emiterea sau că au beneficat de diplome de master în domeniul administrării afacerilor de către o universitate privată înființată de unul dintre suspecți. Diplomele erau menite să permită desemnarea titularilor în posturi importante din companii și instituții publice.