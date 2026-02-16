Ambasadorul României la Washington explică de ce „nu a fost solicitată o vizită bilaterală” la Casa Albă, în timpul vizitei lui Nicușor Dan pentru Consiliul Păcii

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat luni că deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite „este dedicată exclusiv participării la această reuniune inaugurală a Consiliului Păcii” din 19 februarie.

Într-o intervenție la Antena 3, șeful misiunii diplomatice românești din Statele Unite a spus că statutul de observator al României la Consiliul Păcii „înseamnă, practic, o participare fără calitatea deplină de membru”.

„Am văzut această speculație în presă, nu este un statut pe care l-am inventat noi, ci este un statut pe care l-au confirmat organizatorii”, a declarat Andrei Muraru.

El a explicat că acest statut „de observator, de regulă, implică participare la reuniuni, la lucrări, cum este aceasta, dar fără drept de vot”, precum și că, potrivit cartei, președintele Trump „poate invita participanți în proceduri în termeni și condițiile pe care le consideră potrivite”.

„Asta înseamnă că nivelul de acces al observatorilor poate fi variabil, deci în funcție de deciziile președintelui Trump”, a adăugat ambasadorul.

„Va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri”

Andrei Muraru a spus de ce consideră importantă participarea lui Nicușor Dan la evenimentul de la Washington.

„Cred că este foarte important ca noi să fim aici, pentru că avem acces, în primul rând, la aceste informații din interior, la discuții, putem să ne exprimăm poziția. Președintele României va interveni, va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, șefi de stat și de guvern, membri și ne-membri ai acestei inițiative”, a afirmat Muraru.

El a adăugat că Nicușor Dan va avea astfel „ocazia să își exprime poziția, să construiască relații, să evalueze dacă ulterior trece la această calitate de membru cu drepturi depline”, dar „fără a-și asuma din start toate implicațiile juridice sau politice ale participării”.

„Nu a fost solicitată o vizită bilaterală”

Întrebat dacă se încearcă obținerea unor întâlniri la nivel înalt pentru Nicușor Dan în marja consiliului, ambasadorul a precizat: „Nu, această vizită a președintelui la Washington este dedicată exclusiv participării la această reuniune inaugurală a Consiliului Păcii și nu a fost solicitată o vizită bilaterală în marja acestei reuniuni”.

„Evident, noi suntem în discuții cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a președintelui, pe care ne-o dorim să fie una așezată, cu multe puncte în program, și nu o vizită în marja unei reuniuni, care complică foarte mult calendarul și logistic vorbind”, a continuat Muraru.

Ambasadorul României la Washington a estimat că „perspectivele” pentru a se concretiza cândva o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă „există, pentru că fiecare președinte al României a avut ocazia cel puțin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani și este în natura relației româno-americane ca cei doi șefi de stat să aibă o relație de lucru, de încredere”.

„Nu se întâmplă asta cu multe țări”, a punctat el.