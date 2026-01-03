Ambasadorul României la Washington explică de ce e de acord cu ce s-a întâmplat în Venezuela

Într-o reacție pe Facebook, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, explică de ce susține intervenția desfășurată de SUA în Venezuela, el punctând că „românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator”.

„Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic”, a scris ambasadorul român într-o postare pe Facebook.

Andrei Muraru notează că „românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator”.

„Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”, arată el.

***

În cursul nopții trecute, SUA au atacat Venezuela și l-au capturat și scos din țară pe președintele autocrat Nicolas Maduro, în cea mai directă intervenție a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989. „Statele Unite au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa”, a anunțat președintele Donald Trump.

Operațiunea a venit după ce Statele Unite l-au acuzat în mod repetat pe Maduro că conduce un „narco-stat” și că a fraudat alegerile din 2024. Într-o intervenție la Fox News, Trump a declarat că Maduro a fost capturat de forțele speciale și transportat cu elicopterul pe Iwo Jima, o navă de asalt amfibie din Caraibe, de unde va fi transferat la New York, unde urmează să fie pus sub acuzare și judecat.