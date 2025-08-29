Ambasadorul rus la București, convocat la MAE. I s-a comunicat protestul României pentru „crime de război” comise de Rusia

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul român de Externe privind recentele atacuri executate de forţele ruse asupra Ucrainei, a informat vineri MAE, citat de Agerpres.

„Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27 spre 28 august, soldate cu numeroase victime civile şi pagube materiale”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe.

Conform sursei citate, „partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război şi care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federaţia Rusă a principiilor dreptului internaţional şi a obligaţiilor sale internaţionale”.

„De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum şi sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, a precizat ministerul român.

În acelaşi timp, arată MAE, partea română a condamnat atacurile repetate ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniţei cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri şi implicaţiile lor grave asupra securităţii naţionale.

Atac masiv asupra Kievului

Cel puțin 18 oameni, inclusiv patru copii, au fost uciși la Kiev după ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra orașelor ucrainene în noaptea de 27 august spre 28 august, vizând regiuni aflate departe de linia frontului. Atacul a lovit și clădirile care adăpostesc delegația UE în Ucraina și British Council.

Orașul a fost atacat din mai multe direcții cu drone de tip Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko.

Primele explozii s-au auzit la Kiev miercuri în jurul orei 21:30, când primarul Vitali Kliciko a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană acționează deasupra orașului. Tkacenko a precizat că apărările au fost din nou activate în jurul miezului nopții, când un alt grup de drone s-a apropiat de capitală.